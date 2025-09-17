Canelo Álvarez perdió con Crawford y Mayweather ganó miles de dólares

Además de Terence Crawford, quien terminó con el reinado de Saúl "Canelo" Álvarez en el boxeo, la noche de Las Vegas tuvo a otro gran ganador. Se trata nada más y nada menos que de Floyd Mayweather, quien se llevó una importante suma de dinero con la derrota del mexicano en el Alliegant Stadium y aumentó su fortuna. Por supuesto, la cifra de los miles de dólares que la leyenda estadounidense se llevó no tardó en trascender.

Como sucedió en reiteradas ocasiones, "The Money" hizo honor a su apodo y apostó dinero en uno de los protagonistas de la jornada. El dueño de casa se hizo fuerte contra el tapatío para arrebatarle los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de la categoría supermediano y su compatriota también celebró. Por supuesto, rápidamente se conoció cuánto recaudó por el resultado.

Cuánto dinero se llevó Mayweather tras la derrota de Canelo Álvarez vs. Crawford

Según trascendió a través de las redes sociales, Mayweather se quedó con 124 mil dólares tras realizar una apuesta en favor de quien luego fue el ganador de la contienda. Nuevamente, el exrival de Marcos "Chino" Maidana puso dinero de su bolsillo para mostrar su confianza en un boxeador y le resultó, ya que también ganó. Además, acertó con el pronóstico para el ahora campeón unificado en tres divisiones, quien fue el único que logró este objetivo en la historia.

Terence Crawford le ganó a Canelo Álvarez y Floyd Mayweather se llevó una fortuna en dólares

En cuanto a lo que se llevaron los protagonistas, el mexicano de 63 triunfos (39 por KO), tres derrotas y dos empates se quedó con una cifra superior a los 150 millones de dólares. Cabe destacar que su acuerdo con el magnate saudí Turki Alalshikh le asegura una totalidad de 400 millones por cuatro combates y el del sábado fue el segundo de esa serie. La diferencia con el dueño de casa fue abismal, ya que se adjudicó sólo 10 millones de la mencionada moneda estadounidense. Igualmente, su victoria significó un golpe anímico clave para lo que se puede venir en su carrera más allá de que hoy tiene 37 años y no está lejos del retiro.

¿Vuelve Mayweather? La impensada chance de pelear con Mike Tyson

Después de varias exhibiciones en las que mostró su nivel después del retiro oficial, esta vez "The Money" buscará seguir agrandando aún más su nombre en la disciplina. En 2026 se verá las caras nada más y nada menos que contra Tyson y ya lo confirmó por medio de un sorpresivo posteo que no pasó para nada desapercibido entre los fans. Más allá de la evidente diferencia de peso entre ambos protagonistas, se espera un duelo que vaya mucho más allá de lo deportivo.

Según aseguró Mayweather por medio de un posteo, el duelo entre ambos históricos será el año próximo y constará de una "exhibición especial" promovida justamente por su empresa. La publicación, que muestra a ambos protagonistas moviéndose por medio de Inteligencia Artificial, además cuenta con un mensaje por parte del exvencedor del "Chino" Maidana donde escribió: "No temo a ningún hombre sino a DIOS. ¡Vamos por ello!".