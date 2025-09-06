Sorpresa en el boxeo: vuelve Mayweather para pelear ante otra leyenda

Floyd Mayweather vuelve al boxeo en los próximos meses y realizó el anuncio oficial a través de sus redes sociales. La leyenda que se midió en dos oportunidades con Marcos "Chino" Maidana tendrá su regreso estelar justamente contra otro histórico referente del deporte de los puños que también dejó su huella. Ya descartada -hasta el momento- la chance de cruzar guantes con Manny Pacquiao, ahora el estadounidese ya definió a su siguiente contrincante.

Después de varias exhibiciones en las que mostró su nivel después del retiro oficial, esta vez "The Money" buscará seguir agrandando aún más su nombre en la disciplina. En 2026 se verá las caras nada más y nada menos que contra Mike Tyson y ya lo confirmó por medio de un sorpresivo posteo que no pasó para nada desapercibido entre los fans. Más allá de la evidente diferencia de peso entre ambos protagonistas, se espera un duelo que vaya mucho más allá de lo deportivo.

Floyd Mayweather vs. Mike Tyson en 2026

Por el lado de Floyd Mayweather, la última vez que peleó de manera profesional fue en agosto del 2017 cuando combatió con el irlandés Conor McGregor. En aquel momento era toda una novedad la "mezcla" entre deportes, pero hoy es una realidad a la que también se sumaron los streamers. Lo cierto es que el estadounidense se impuso por KO técnico en el décimo asalto y el duelo quedó en la historia. El presente de "Iron Mike" es muy diferente y más aún después de su cruce contra Jake Paul.

En noviembre del 2024, la mencionada leyenda se midió contra el youtuber y este último le ganó por puntos tras dominarlo durante casi todos los rounds. Por supuesto, a nivel económico significó un gran ingreso para Tyson y ni hablar para el creador de contenido. Ante esta situación, ahora los dos referentes pueden llegar a trascender mucho más allá de lo que pueda pasar en el ring teniendo en cuenta lo que representan ambos para el boxeo, más aún sabiendo que no será una pelea "normal" como tantas otras que tuvo a lo largo de su carrera.

El anuncio oficial de Floyd Mayweather vs. Mike Tyson para 2026

Según aseguró "The Money" por medio de un posteo, el duelo entre ambos históricos será el año próximo y constará de una "exhibición especial" promovida justamente por su empresa. La publicación, que muestra a ambos protagonistas moviéndose por medio de Inteligencia Artificial, además cuenta con un mensaje por parte del exvencedor del "Chino" Maidana donde escribió: "No temo a ningún hombre sino a DIOS. ¡Vamos por ello!".

¿Mike Tyson pelea en diciembre?

Si bien no está confirmado, quien espera a "Iron MIke" es nada más y nada menos que Fedor Emelianenko, histórico de las Artes Marciales Mixtas. El "Último Emperador", de 48 años, es el principal candidato a batirse a duelo contra "Iron Mike" y desde la organización de un evento que tendrá lugar en los próximos meses lo anticiparon. Alimzhan Bektaev, líder de la Alash Pride League -promotora de eventos deportivos-, confirmó el duelo pero no hubo publicaciones a nivel oficial.