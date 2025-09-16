Canelo Álvarez rompió el silencio en el boxeo y contó por qué perdió con Crawford: "No pude"

Boxeo: Canelo Álvarez reveló por qué perdió con Crawford

Saúl "Canelo" Álvarez perdió todos sus títulos de la categoría supermediano contra Terence Crawford el pasado sábado 13 de septiembre en Las Vegas y poco después de la derrota contó los motivos por los cuales no pudo quedarse con el triunfo. Por supuesto, el triunfo del dueño de casa en el Alliegant Stadium sorprendió a más de uno pero también al propio tapatío que se quedó sin cinturones. Acerca de esta cuestión, el nacido en Guadalajara y gran referente del boxeo internacional reveló todos los detalles.

Sus dichos tuvieron lugar ni bien terminó el combate en plena conferencia de prensa donde analizó lo que pasó arriba del ring. Lo cierto es que el local lo superó ampliamente en la gran mayoría de los asaltos y se adjudicó las fajas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Tras su impensada caída, el ahora ex campeón no se guardó nada sobre su desempeño en la pelea del año.

Canelo Álvarez reveló por qué perdió con Crawford en Las Vegas

"Todo me dio problemas, lo tiene todo. Sabíamos que era un gran boxeador e hice lo que debía hacer, lo intenté de todas formas. Entrené muy duro pero se merece todo el crédito. Hice lo mejor que pude pero no pude descifrar su estilo. A veces lo intentas pero tu cuerpo no puede más y esa es mí frustración. Tal vez pude descifrarlo, pero mí cuerpo no me dejó y tengo que aceptarlo", fueron las palabras con las que el tapatío reflejó su tristeza tras la derrota en Las Vegas.

Por otro lado, aseguró que nunca dejó de intentar a pesar de saber que estaba perdiendo e insistió en que hizo lo mejor que pudo. Este resultado terminó con su reinado de varios años en los supermedianos donde brilló contra rivales como el cubano William Scull, su compatriota Jaime Munguía, Gennady Golovkin o Edgar Berlanga, entre otros. Ahora, el futuro del nacido en México es una verdadera incógnita a pesar de que tiene un contrato firmado para realizar varios combates más.

Canelo Álvarez habló sobre su derrota con Terence Crawford

Qué será del futuro de Canelo Álvarez tras la derrota con Crawford

Hasta el momento no se habló de una posible revancha para recuperar sus títulos, pero sí se sabe del vínculo del nacido en Guadalajara con el magnate saudí Turki Alalshikh para disputar un total de cuatro combates. Desde la firma, Canelo Álvarez enfrentó tanto a William Scull como al estadounidense, por lo que le quedarían dos compromisos más. También surgió la chance de que se enfrente al influencer Jake Paul, quien anteriormente venció a Mike Tyson y a Julio César Chávez Jr., aunque tampoco hay fecha confirmada.

¿Canelo se retira? La posible fecha en la que puede colgar los guantes

En varias ocasiones, el azteca habló sobre su retiro del boxeo pero nunca lo confirmó oficialmente. En las últimas semanas, antes del duelo con Crawford, anticipó que podría dejar la actividad dentro de 2 años cuando cumpla 37 y algo similar dijo antes de combatir con William Scull en mayo del 2025. En algún momento también surgió la chance de que cuelgue los guantes recién en 2029, es decir cuando tenga 39 años, pero sólo son especulaciones de acuerdo a sus propias declaraciones en entrevistas. En cuanto a su récord, con la derrota de este fin de semana el tapatío lleva 63 ganadas (39 por KO), 3 perdidas y 2 empates.

Cabe destacar que ya incursionó en otra categoría y no le fue nada bien. En mayo del 2022 enfrentó a Dmitrii Bivol en la división semipesado y se encontró con su segundo combate perdido -el primero fue contra Floyd Mayweather en 2013. Sin embargo, el púgil ruso lo venció por puntos en decisión unánime y el mexicano regresó a los supermedianos. De esta manera, su futuro es una incógnita como también en qué peso volverá a subirse al cuadrilátero de acá en más.