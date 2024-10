Sorpresa en el boxeo por la revelación de Tyson Fury sobre la derrota ante Usyk

Tyson Fury se volverá a enfrentar con Oleksandr Usyk luego de lo que fue su derrota en mayo del 2024 en Riyadh, Arabia Saudita. En el primer cara a cara previo a lo que será la revancha, el inglés lanzó una inesperada revelación acerca de lo que fue el primer cruce entre ambos que terminó con la victoria del ucraniano. Por supuesto, sus declaraciones causaron revuelo en el boxeo mientras los fanáticos esperan por la pelea.

Sin dudas, las palabras del británico llamaron la atención ya que sufrió un problema que no tuvo nada que ver con lo deportivo sino que está relacionado a su familia, más precisamente a su compañera de vida. Justamente también es parte importante de su carrera, ya que en reiteradas ocasiones le cantó canciones arriba del ring. Hasta el momento, el "Rey de los Gitanos" no había dado detalles de la situación por la que pasó junto a ella, pero aprovechó para hacerlo antes del careo con quien será su rival el próximo 21 de diciembre.

"El día antes de la pelea mí esposa Paris sufrió un aborto espontáneo. Fue una mierda. No quiero poner excusas, pero estaba embarazada de seis meses y no es un problema que ocurre al principio. No pude estar con ella en ese momento y fue duro. Estuve más con ella que sin ella, así que fue duro", esbozó Fury en la conferencia de prensa. Sin embargo, dejó atrás esta situación y ya se enfoca con todo en el segundo combate contra Usyk: "Mis revanchas siempre terminan de una forma: noqueando. Contra cualquiera. Así que espero algo similar si lo preparo bien".

La revancha entre Oleksandr Usyk y Tyson Fury tendrá lugar el 21 de diciembre en Arabia Saudita

Polémica en el boxeo por el video que se filtró de Fury

La estrella protagonizó un polémico hecho que no pasó desapercibido en el mundo del boxeo teniendo en cuenta que hace pocas semanas cayó ante Usyk en un duelo histórico para la categoría pesado. El británico que perdió a manos del ucraniano y no pudo consagrarse campeón absoluto de la máxima categoría no atraviesa un buen presente y un video suyo que se viralizó en las redes lo demostró. Es que en el mismo no sólo se vio un golpe que se dio a la salida de un bar, sino cómo le costó salir del mismo.

El lamentable suceso del "Rey de los Gitanos" tuvo lugar en Lancashire, Reino Unido, donde el púgil local celebraba la jornada junto a sus amigos. Sin embargo, las cosas se salieron de control y con el paso de las horas fue cada vez más difícil que salga del local. Las imágenes de las personas encargadas de seguridad trabajando para que se retire fueron las primeras que aparecieron, pero poco después se conoció otro momento de la noche que causó conmoción.

Cuándo será la revancha de Fury vs. Usyk

El cruce entre el inglés y el ucraniano ya tiene fecha definida para llevarse a cabo. El próximo 21 de diciembre en Riyadh, Arabia Saudita, se medirán otra vez y hay mucha expectativa. La batalla del pasado sábado 18 de mayo definió al campeón unificado de todos los títulos. En cuanto a los récords, Fury acumulaba 34 victorias (24 por KO), un empate y su única derrota contra el ucraniano. Por otro lado, Usyk llevaba 22 éxitos (14 por la vía rápida) en la misma cantidad de compromisos.