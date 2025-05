Payuca, íntima: "Tengo ganas de interpretar personajes que no sean trans"

Payuca en El suelo que sostiene a Hande (Crédito de foto: Carlos Furman).

El Teatro Regio empezó su temporada 2025 con El suelo que sostiene a Hande, un drama de Paco Gómez adaptado por Corina Fiorillo que cuenta la trágica historia de la activista Hande Kander, quien fue asesinada en Turquía hace 8 años. La obra tiene una estructura documental -pese a que se remarca que algunas escenas fueron creadas para la ficción por el escaso material sobre la vida de Hande- y pretende seguir el derrotero de la protagonista hasta su destino final. Payuca, actriz de teatro que en los últimos años integró las comentadas obras Siglo de Oro Trans, Julio César y Lorena, vuelve al teatro oficial en esta arriesgada propuesta que la tiene encarnando un cuerpo ausente. “Tengo ganas de interpretar personajes que no sean trans”, reconoce en diálogo con El Destape cuando proyecta su futuro y analiza el presente de lo LGBTIQ+ en la escena artística.

¿Payuca es tu nombre real o artístico?

- Es mi nombre real. Nací en Pergamino y cuando me vine a vivir a Buenos Aires entré en una compañía de teatro donde estuve por 4 años y cuando les contaba a mis compañeros sobre mis orígenes, relacionaban a Pergamino con el campo, el interior. Entonces me empezaron a llamar Payuca, que quiere decir “campesina”, “campechana”, “pajuerana”, "del pueblo".

Cuando empecé a hacer transformismo quería elegir un nombre que sea particular, original, que no fuera ni diva, ni queen y entonces incorporé el nombre Payuca a mis shows. Y hoy, con el tiempo, uso es nombre como parte de mi vida. El día que fui a hacerme el DNI tenía algo muy en claro: no quería ser Silvia, María o Patricia, yo soy Payuca.

Parte del elenco femenino de El suelo que sostiene a Hande con la directora Corina Fiorillo. (Crédito: Carlos Furman).

El suelo que sostiene a Hande cuenta la historia de un transfemicidio que pasó hace 8 años. ¿Cómo es el proceso, como actriz, de encarnar a una mujer trans asesinada, teniendo en cuenta que la población travesti-trans es una de las más vulnerables en el mundo?

- Es un personaje que me atravesó totalmente porque lo que le ocurrió fue atroz. A la vez es algo que sigue ocurriendo, nos siguen matando a las mujeres trans. Con la obra encontré muchos puntos en común entre mi historia y la de Hande, eso me impactó, y el día del estreno estuve 15 minutos llorando después de la función, me había bajado toda esa información de golpe. Después de esa experiencia me propuse empezar a disfrutar el personaje desde mi yo actriz, sino es realmente difícil encarnar a Hande.

¿En qué momento descubriste que eras una mujer trans?

- En mi infancia tenía dudas con mi identidad, no guardo buenos recuerdos de ese momento de mi vida… sufrí bullying, acoso, maltrato en el colegio. No fue muy agradable ese tránsito porque interiormente no entendía qué me sucedía, no tenía referentes o compañeros a los que les pasara lo mismo que a mí y entonces estaba muy sola. En ese contexto, el teatro fue mi refugio, donde nadie me juzgaba por disfrazarme y ponerme un vestuario de mujer. El teatro fue un espacio donde me sentí y me siento acompañada.

Cuando vine a vivir a la Ciudad pude encontrarme a mí misma, empecé a sentir cierta libertad y a quitarme un poco de la opresión que cargaba de mis años en Pergamino. Fue un proceso muy lento porque había creado un personaje con el cual me ocultaba para poder sobrevivir y no recibir violencia, y salir de esa coraza me llevó años… para que te des una idea, recién hace un año me hice los pechos y llevo viviendo dos décadas acá.

Payuca y Mario Alarcón en El suelo que sostiene a Hande. (Crédito: Carlos Furman).

Al principio de la entrevista dijiste que tenés ganas de que te ofrezcan nuevos roles más allá de mujeres trans. ¿Tenés algún personaje soñado?

- Me encantaría hacer algún clásico y con un personaje cuya identidad de género o condición sexual no sea lo que esté por delante. Una abogada, la mejor amiga de, una doncella… En teatro quizás es un poco más fácil de conseguir, pero en audiovisuales es más complejo, ya que recién en los últimos años hubo trans interpretando personajes de mujeres trans. Me encantaría que el siguiente paso de este proceso sea que una persona trans pueda hacer cualquier tipo de personaje. Esa es mi lucha.

No me parece menor el hecho de que seas la primera actriz trans del Complejo Teatral Buenos Aires. Sos pionera en eso.

- Cuando me dieron el título en la Escuela de Arte Dramático mi sueño era llegar a actuar en el Teatro San Martín y eso no sucedió hasta 20 años después, pero nunca bajé los brazos, siempre estuvo presente ese deseo y pude lograrlo. Eso sí, me costó porque no era alguien conocida. Creo que la obra Siglo de Oro Trans, un trabajo que recuerdo con mucha felicidad, dejó una puerta abierta para las personas LGBTIQ+, quienes también merecemos posibilidades porque somos talentosos y talentosas.

El suelo que sostiene a Hande puede verse de jueves a domingos a las 20 horas en el Teatro Regio (Avenida Córdoba 6056, CABA).