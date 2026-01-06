Los incendios forestales representan una situación crítica en todo el país, aunque el impacto es particularmente grave en Chubut, donde varios focos activos ya comienzan a dejar consecuencias significativas en la población, la fauna y la flora.

Uno de los focos más recientes se registró este lunes en la localidad de Puerto Patriada, donde el avance del fuego ya provocó daños significativos en el entorno. Por la magnitud del incendio, se investiga la posibilidad de que haya sido intencional, aunque las autoridades provinciales aún no confirmaron las causas.

Ante la intensidad de las llamas, el municipio de "El Hoyo" dispuso la evacuación preventiva de los vecinos y su traslado a zonas seguras, luego de que el fuego afectara numerosas viviendas y vehículos.

Sobre la reubicación de los habitantes el intendente del partido, César Salamín, sostuvo que se produjo "de manera ordenada" y que participaron del operativo bomberos, rescatistas, personal de Defensa Civil y del Ministerio de Seguridad. En total, colaboraron 700 personas y más de 700 vehículos.

La dramática situación de los vecinos de Puerto Patriada

Si bien no se registraron personas heridas y los vecinos se encuentran fuera de peligro, el impacto emocional por los daños provocados por el fuego es significativo. En diálogo con Diario Río Negro, Francisco Ríos, responsable del camping Punto Patriada, señaló que, aunque el incendio no ingresó a su lugar de trabajo, avanzó hasta zonas muy cercanas.

Ríos también indicó que se trata de una situación a la que la comunidad ya está acostumbrada y admitió que el avance del fuego le genera impotencia. "No sé si habrá sido intencional o un accidente, pero, sea lo que sea, te genera mucha impotencia", expresó.

Otra de las vecinas afectadas es Rocío Brizuela, hija de una mujer de 67 años que padece cáncer y tiene una discapacidad visual. La joven relató que, a raíz del incendio, debió abandonar su vivienda y que perdió dos caballos, mientras continúa la búsqueda de un perro que aún no aparece.

"Llegamos, cargamos la camioneta y salimos con mi mamá y los animales que alcanzamos a cargar. Dos caballos murieron calcinados y me falta un perro. Estoy llamándolo con la esperanza de que vuelva", señaló.

Por los incendios, el intendente comunicó que la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, que se celebra del 9 al 11 de enero, tendrá que postergarse hasta que la situación esté controlada.