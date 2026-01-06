El sistema nació a partir de la idea de un adolescente.

La mayoría de los contaminantes que llegan al océano provienen de la actividad humana a lo largo de las costas y tierra adentro. El plástico es una de las principales amenazas ambientales más importantes del planeta, con impactos significativos sobre los ecosistemas marinos y la biodiversidad. Para hacerle frente a esta situación nació The Ocean Cleanup (La Limpieza del Océano), un sistema para recoger la basura del mar.

El sistema nació a partir de la idea de un adolescente: el holandés Boyan Slat, de 16 años, había concebido un invento para erradicar los plásticos de los océanos que, hasta hace una década, recibía ocho millones de toneladas. Fue en 2016 cuando se lanzó el prototipo en el Mar del Norte: una barrera de 100 metros que antecede al proyecto piloto previsto para el 2017, que fue mil veces más grande.

La denominada "aspiradora más grande del mundo" es una suerte de costa artificial, una barrera pasiva donde se acumula el plástico arrastrado por las corrientes. En lugar de redes, usa pantallas sólidas y gracias a la orientación de estas, los plásticos son arrastrados para concentrarse en el centro de la matriz. Hay un punto central que los recolecta y clasifica antes de enviarlos a tierra, con el fin de venderlos y así compensar costos.

Dónde está la aspiradora más grande del mundo

La construcción se centra en el océano Pacífico Norte, donde las corrientes marinas han concentrado una extensa masa de residuos plásticos conocida como la "isla de basura del Pacífico", cuyo tamaño supera al de Francia. Para poder abordar esta gran acumulación que asombra al planeta Tierra, ingenieros y especialistas en ingeniería marina de The Ocean Cleanup concibieron un sistema flotante que sea capaz de aprovechar las corrientes naturales para dirigir los plásticos hacia un punto de recolección.

El sistema se basa en barreras flotantes con forma de U, que estáis dispuestas de manera que permanecen suspendidas en la superficie del agua, canalizando los residuos hacia una zona central para su posterior extracción. Estopermite capturar tanto objetos plásticos de gran tamaño, como microplásticos que escapaban de los métodos de recolección convencionales.

La contaminación del océano

Según el sitio oficial de Ocean Cleanup, la Gran Isla de Basura del Pacífico acumula más de 100.000.000 kilogramos de plástico flotante. Para limpiar los océanos, abordaron los 1000 ríos de todo el mundo, que contribuyen al 80% de la contaminación fluvial.

El objetivo de la construcción es eliminar la contaminación de las vías fluviales mediante interceptores, además de limpiar los residuos plásticos en las costas. Durante más de 10 años, The Ocean Cleanup ha investigado, extraído y monitoreado la contaminación por plástico en océanos y ríos a nivel mundial, con decenas de millones de kilogramos retirados hasta la fecha.

Su objetivo es limpiar el 90% de la contaminación plástica flotante en los océanos para el 2040. La organización sin fines de lucro desarrolla y escala tecnologías para eliminar el plástico de los océanos. "Para lograr este objetivo, limpiamos la contaminación heredada de las islas de basura y de los ecosistemas costeros, detenemos los flujos de plástico de ríos y vías fluviales y abogamos por regulaciones internacionales más estrictas para el plástico", informan en su web oficial.