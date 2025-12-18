Aquarium, otra vez en la mira: allanan el parque de Mar del Plata por contaminación al mar

El Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Policía Federal realizó un allanamiento en el Aquarium de Mar del Plata por presunta contaminación del agua de la red colectora de Obras Sanitarias y del Mar Argentino. La orden fue dada por el fiscal Carlos Martínez con el objetivo de tomar muestras y chequear si efectivamente hay restos de residuos peligrosos.

Las autoridades y especialistas que intervinieron en el procedimiento judicial aseguraron que se detectaron una serie de caños que podrían contaminar el agua y el medio ambiente. Si bien aún faltan más estudios, se pudo confirmar que el líquido hallado tendría materia orgánica y otros elementos potencialmente peligrosos.

Cuál es el estado actual del Aquarium de Mar del Plata

El Aquarium de Mar del Plata cerró el 31 de marzo del 2025 debido a la investigación por contaminación que continúa en curso y por la cual se desarrollaron estos allanamientos.

En la causa judicial, se investiga a los dueños del parque marino y a los actuales directores, a quienes se los denunció en el Área de Atención Inicial. Cabe destacar que si bien el predio no recibe más público, sí siguen a cargo del cuidado de los animales que habitan allí.

Actualmente, el caso lo lleva el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, dirigida por el fiscal general Daniel Eduardo Adler.

El operativo de este miércoles estuvo integrado por diversos sectores y equipos, entre los que se destacan los auxiliares de fiscalía Agustín Roldán y Victoria Piro; la División Unidad Operativa Federal (DUOF) y la División Delitos Ambientales.

El traslado de 10 delfines de Aquarium a Egipto

El pasado 5 de diciembre se realizó el traslado de 10 delfines nariz de botella desde el Aquarium de Mar del Plata hacia una playa de Egipto. Los animales hoy habitan en un acuario ubicado muy cerca del Mar Rojo, en la ciudad de Hurgada.

El operativo estuvo coordinado por Servicios Logísticos Asociados (SLA) y, por supuesto, no fue nada fácil. Los delfines fueron colocados en cajas de tres metros llenas de agua y así partieron en camiones desde Mar del Plata hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Una vez allí, los depositaron en un vuelo directo de Qatar Airways con destino a Egipto.