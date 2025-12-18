Incontables llamadas perdidas: así es la nueva estafa por WhatsApp

El engaño apunta a devolver llamadas perdidas de números desconocidos.

Una nueva estafa digital que circula por WhatsApp encendió las alarmas en Argentina y otros países de la región. El engaño apunta a un hábito muy común: devolver llamadas perdidas de números desconocidos. Detrás de ese gesto automático, los delincuentes pueden iniciar un fraude que termina con la cuenta de WhatsApp secuestrada y, en el peor de los casos, con transferencias bancarias no autorizadas.

La modalidad es simple y por eso resulta tan efectiva. La víctima recibe una o varias llamadas perdidas desde números extraños, muchas veces con prefijos internacionales o combinaciones poco habituales. En algunos casos, el intento se refuerza con mensajes de texto o audios automáticos que buscan generar urgencia, mencionando supuestos avisos importantes, errores de cuenta o problemas a resolver de inmediato.

Cómo funciona la estafa de la llamada perdida en WhatsApp

El objetivo inicial es lograr que la persona responda la llamada o agregue el número a WhatsApp. Una vez abierto ese canal de contacto, los estafadores reducen las alertas automáticas de la app y comienzan una maniobra de ingeniería social. Pueden hacerse pasar por un conocido, un representante de una empresa o alguien que “se equivocó de número”, siempre con un discurso creíble.

En paralelo, intentan registrar la cuenta de WhatsApp de la víctima en otro dispositivo. Cuando lo hacen, la aplicación envía automáticamente un código de verificación de seis dígitos al celular original. Ese es el punto crítico del fraude: los delincuentes piden ese código con excusas variadas, como corregir un error o completar un trámite. Si la persona lo comparte, pierde el control de su cuenta en segundos.

Para asegurarse el acceso, los estafadores activan la verificación en dos pasos con un PIN propio y bloquean los intentos rápidos de recuperación.

El objetivo inicial es lograr que la persona responda la llamada.

Con la cuenta secuestrada, los delincuentes acceden a los chats y a la lista completa de contactos. Desde ahí, se hacen pasar por el titular y envían mensajes urgentes a familiares, amigos o compañeros de trabajo. Los pedidos suelen ser transferencias de dinero o “favores” económicos inmediatos. La confianza hace el resto y el dinero puede desaparecer en minutos.

Cómo proteger tu cuenta de WhatsApp

Para evitar caer en esta estafa digital, los especialistas recomiendan no responder llamadas perdidas de números desconocidos, no compartir nunca el código de verificación de WhatsApp y activar la verificación en dos pasos. También es clave revisar los dispositivos vinculados, ajustar la privacidad, bloquear y denunciar números sospechosos y desconfiar siempre de contactos que generen urgencia. La prevención sigue siendo la mejor defensa frente a este tipo de fraudes.