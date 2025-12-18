WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 2026: la lista completa

La decisión forma parte de las actualizaciones periódicas de la plataforma para mejorar seguridad, rendimiento y soporte de nuevas funciones, que requieren versiones más recientes de Android o iOS para funcionar correctamente. Los usuarios de los dispositivos afectados deberán actualizar su teléfono o migrar sus chats a otro dispositivo si quieren seguir usando WhatsApp con normalidad. Te contamos cuáles son los equipos a continuación.
Cuáles son los celulares que perderán WhatsApp en 2026
La medida afecta principalmente modelos que no pueden actualizarse a versiones modernas de sistema operativo (Android o iOS), lo que impide brindar soporte técnico, seguridad y nuevas funciones.
Modelos de Apple afectados:
-
iPhone 5
-
iPhone 5c
-
iPhone 5s
-
iPhone 6
-
iPhone 6 Plus
Modelos de Samsung excluidos:
-
Galaxy S3
-
Galaxy S4 Mini
-
Galaxy S5
-
Galaxy Note 2
-
Galaxy Core
-
Galaxy Trend
-
Galaxy J2
Modelos de LG sin soporte:
-
Optimus L3
-
Optimus L5
-
Optimus L7
-
Optimus F5
-
Optimus L3 II Dual
-
Optimus L5 II
Otros modelos de marcas clásicas:
-
Motorola: Moto G (1.ª generación), Moto E (1.ª generación)
-
Sony: Xperia Z2, Xperia Z3
-
Huawei: Ascend Mate, Ascend G740, Ascend D2
-
HTC: varios modelos clásicos de generaciones antiguas
Estos dispositivos, en su mayoría, fueron lanzados hace más de 10 años y ya no reciben actualizaciones de sistema que permitan mantener la compatibilidad con los requisitos más recientes de WhatsApp.
Qué hacer si tu celular está en la lista
WhatsApp y Meta enviarán notificaciones dentro de la app a lo largo de los meses previos al corte definitivo, advirtiendo sobre la incompatibilidad inminente.
Si tu teléfono figura en la lista, las opciones son:
-
Actualizar el sistema operativo, si es posible.
-
Migrar tus chats y respaldos a un dispositivo más reciente antes de que el acceso se interrumpa.
-
Cambiar a otro teléfono compatible para seguir usando la app.
Antes de que el soporte termine, es recomendable hacer una copia de seguridad de tus chats y archivos, para no perder información valiosa durante la transición.
Este tipo de actualizaciones forma parte de la evolución de las plataformas de mensajería frente a mayores exigencias de seguridad y nuevas herramientas, y obliga a actualizar la tecnología para mantener la conectividad sin interrupciones.