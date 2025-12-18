EN VIVO
WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 2026: la lista completa

WhatsApp anunció que a partir del 1° de enero de 2026 varios modelos de celulares dejarán de ser compatibles con la aplicación de mensajería, debido a que no cumplen con los requisitos técnicos mínimos de sistema operativo. La medida impactará principalmente a dispositivos antiguos de Apple, Samsung, LG, Motorola, Sony, Huawei y HTC.

18 de diciembre, 2025 | 16.10

La decisión forma parte de las actualizaciones periódicas de la plataforma para mejorar seguridad, rendimiento y soporte de nuevas funciones, que requieren versiones más recientes de Android o iOS para funcionar correctamente. Los usuarios de los dispositivos afectados deberán actualizar su teléfono o migrar sus chats a otro dispositivo si quieren seguir usando WhatsApp con normalidad. Te contamos cuáles son los equipos a continuación.

Cuáles son los celulares que perderán WhatsApp en 2026

La medida afecta principalmente modelos que no pueden actualizarse a versiones modernas de sistema operativo (Android o iOS), lo que impide brindar soporte técnico, seguridad y nuevas funciones. 

Modelos de Apple afectados:

  • iPhone 5

  • iPhone 5c

  • iPhone 5s

  • iPhone 6

  • iPhone 6 Plus 

Modelos de Samsung excluidos:

  • Galaxy S3

  • Galaxy S4 Mini

  • Galaxy S5

  • Galaxy Note 2

  • Galaxy Core

  • Galaxy Trend

  • Galaxy J2 

Modelos de LG sin soporte:

  • Optimus L3

  • Optimus L5

  • Optimus L7

  • Optimus F5

  • Optimus L3 II Dual

  • Optimus L5 II 

Otros modelos de marcas clásicas:

  • Motorola: Moto G (1.ª generación), Moto E (1.ª generación)

  • Sony: Xperia Z2, Xperia Z3

  • Huawei: Ascend Mate, Ascend G740, Ascend D2

  • HTC: varios modelos clásicos de generaciones antiguas 

Estos dispositivos, en su mayoría, fueron lanzados hace más de 10 años y ya no reciben actualizaciones de sistema que permitan mantener la compatibilidad con los requisitos más recientes de WhatsApp. 

Qué hacer si tu celular está en la lista

WhatsApp y Meta enviarán notificaciones dentro de la app a lo largo de los meses previos al corte definitivo, advirtiendo sobre la incompatibilidad inminente. 

Si tu teléfono figura en la lista, las opciones son:

  • Actualizar el sistema operativo, si es posible.

  • Migrar tus chats y respaldos a un dispositivo más reciente antes de que el acceso se interrumpa.

  • Cambiar a otro teléfono compatible para seguir usando la app.

Antes de que el soporte termine, es recomendable hacer una copia de seguridad de tus chats y archivos, para no perder información valiosa durante la transición.

Este tipo de actualizaciones forma parte de la evolución de las plataformas de mensajería frente a mayores exigencias de seguridad y nuevas herramientas, y obliga a actualizar la tecnología para mantener la conectividad sin interrupciones.

