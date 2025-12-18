WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 2026: la lista completa

La decisión forma parte de las actualizaciones periódicas de la plataforma para mejorar seguridad, rendimiento y soporte de nuevas funciones, que requieren versiones más recientes de Android o iOS para funcionar correctamente. Los usuarios de los dispositivos afectados deberán actualizar su teléfono o migrar sus chats a otro dispositivo si quieren seguir usando WhatsApp con normalidad. Te contamos cuáles son los equipos a continuación.

Cuáles son los celulares que perderán WhatsApp en 2026

La medida afecta principalmente modelos que no pueden actualizarse a versiones modernas de sistema operativo (Android o iOS), lo que impide brindar soporte técnico, seguridad y nuevas funciones.

Modelos de Apple afectados:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Modelos de Samsung excluidos:

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy S5

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy J2

Modelos de LG sin soporte:

Optimus L3

Optimus L5

Optimus L7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Otros modelos de marcas clásicas:

Motorola : Moto G (1.ª generación), Moto E (1.ª generación)

Sony : Xperia Z2, Xperia Z3

Huawei : Ascend Mate, Ascend G740, Ascend D2

HTC: varios modelos clásicos de generaciones antiguas

Estos dispositivos, en su mayoría, fueron lanzados hace más de 10 años y ya no reciben actualizaciones de sistema que permitan mantener la compatibilidad con los requisitos más recientes de WhatsApp.

Qué hacer si tu celular está en la lista

WhatsApp y Meta enviarán notificaciones dentro de la app a lo largo de los meses previos al corte definitivo, advirtiendo sobre la incompatibilidad inminente.

Si tu teléfono figura en la lista, las opciones son:

Actualizar el sistema operativo , si es posible.

Migrar tus chats y respaldos a un dispositivo más reciente antes de que el acceso se interrumpa.

Cambiar a otro teléfono compatible para seguir usando la app.

Antes de que el soporte termine, es recomendable hacer una copia de seguridad de tus chats y archivos, para no perder información valiosa durante la transición.

Este tipo de actualizaciones forma parte de la evolución de las plataformas de mensajería frente a mayores exigencias de seguridad y nuevas herramientas, y obliga a actualizar la tecnología para mantener la conectividad sin interrupciones.