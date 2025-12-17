El gremio de conductores apuntó contra la crisis desatada por Vidal: "Los santacruceños no tienen qué comer"

A pocas semanas para que finalice el año, el secretario general de Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA) Santa Cruz, Carlos Buca, cuestionó la situación social y económica que atraviesa la provincia y cargó contra el gobernador Claudio Vidal al acusarlo de "no priorizar áreas fundamentales" para el pueblo.

En un contexto de salarios ajustados y consumo contenido, se duplicó la cantidad de trabajadores que planea usar el aguinaldo para pagar deudas acumuladas y afrontar gastos corrientes. La crisis azota también a la provincia del sur y Buca culpó a las medidas de Vidal: “Mientras los políticos van a brindar con champagne y pan dulce caro, el 70 por ciento de los santacruceños se va a acostar antes de las 12 porque no tiene qué comer ni con qué brindar”, expresó.

El mensaje publicado en redes sociales también estuvo dirigido al intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso. En su descargo, el representante de la UCRA afirmó que el mandatario provincial y el jefe municipal profundizan la mala situación del "sistema de salud" y atentan contra la generación de empleo genuino. Además, denunció que, desde que asumió Vidal, se produjo el despido de más de 7 mil trabajadores petroleros.

Asimismo, advirtió que actualmente existen "más de tres mil personas desocupadas en la zona norte de la provincia", situación que calificó como "alarmante" y que, según sostuvo, refleja la "falta de respuestas" del Ejecutivo provincial.

Maestros le exigieron a Vidal devolución de días descontados y pusieron en duda el inicio del ciclo lectivo 2026

Luego del Congreso Extraordinario de la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), delegados exigieron al gobierno de Claudio Vidal "cumplir con el compromiso asumido de garantizar la protección de los puestos laborales durante el 2026” que incluye la "devolución de los días caídos". Los maestros advirtieron que la decisión del Ejecutivo provincial fue tomada de manera ilegal, ya que fue en el marco de la Conciliación Obligatoria dictada.

En la última sesión, representantes de 14 filiales locales resolvieron resolvió una serie de posicionamientos que marcaron su postura frente al conflicto salarial, las condiciones laborales, la reforma de la Ley de Glaciares, el borrador de la denominada “Ley de Libertad Educativa” y las acciones de movilización proyectadas.

En primer término, el documento expresó: “Declaramos que el conflicto se resuelve con oferta salarial para cubrir en primera instancia la canasta básica familiar”. De esta forma, el sindicato planteó que la pauta salarial es el eje central de la negociación que mantienen con el gobierno provincial.

El texto insistió en la necesidad de sostener los cargos docentes ante la incertidumbre confirmada en discusiones recientes. En un comunicado previo difundido hace algunos días, ADOSAC señaló que el Gobierno "miente sobre las fechas para mostrar que los descuentos se realizaron antes de la conciliación", señalando que las actas oficiales marcan lo contrario. El pasado 12 de noviembre, el Ejecutivo ofreció "no descontar" el día a quienes se adhirieron al paro del 5 del mismo mes, mientras que la decisión de aplicar las reducciones se habría tomado tras la reunión del 20 de noviembre, ya dentro de los márgenes del procedimiento.