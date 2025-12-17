MasterChef no tendrá gala de eliminación este miércoles.

La producción de MasterChef Celebrity resolvió trasladar la gala de eliminación del miércoles al jueves, una modificación puntual que sorprendió a los seguidores del programa y activó comentarios en redes. El cambio no implica alteraciones en la dinámica del certamen ni en el jurado, pero sí reordena la semana del reality más visto.

Según pudo saberse, la decisión responde a un reacomodamiento de la grilla por un evento especial ocurrido el fin de semana, la premiación de los Martin Fierro de Streaming, motivo por el cual la señal prefirió desplazar un día el momento más decisivo del ciclo. La estrategia busca preservar el impacto del episodio y sostener el interés del público en una semana atípica.

En ese marco, la eliminación —instancia clave para la competencia— quedó programada para el jueves, una noche que el canal considera sólida para definiciones fuertes. El objetivo es mantener el encendido, evitar dispersiones y garantizar que la salida de un participante tenga el protagonismo habitual.

Cómo afecta el cambio a la competencia y a la audiencia

Para los participantes, el movimiento suma un día extra de tensión y preparación, mientras que para la audiencia implica ajustar el hábito semanal. Lejos de ser un problema, la extensión suele potenciar la expectativa y la conversación digital previa a la gala.

Desde la señal destacan que se trata de un ajuste excepcional y que la estructura del programa continuará sin modificaciones. La apuesta es clara: cuidar el evento televisivo más fuerte del ciclo y asegurar que cada eliminación conserve su peso narrativo y emocional.