ChatGPT suma funciones para Imagenes: todas las novedades

Acaba de llegar una versión renovada de ChatGPT Images, la herramienta de generación y edición de imágenes de OpenAI, que ahora funciona con el modelo GPT-Image-1.5 —más rápido, preciso y flexible para crear y modificar visuales según lo que le pedís. Esta actualización, disponible desde el 16 de diciembre de 2025 para todos los usuarios de ChatGPT y también a través de la API, promete resultados que se alinean mejor con lo que imaginás, con tiempos de generación hasta 4 veces más veloces y con mejoras relevantes tanto para creadores como para profesionales del marketing, diseño o e-commerce.

La nueva experiencia de ChatGPT Images tiene como objetivo transformar a ChatGPT en un estudio creativo portátil: podés generar imágenes desde cero describiendo lo que querés o elegir entre estilos preestablecidos en la nueva interfaz de la barra lateral. Además, cuando editás una foto ya existente —por ejemplo, retocar un retrato o cambiar ropa y peinados— el sistema ahora respeta mejor la iluminación, la composición y las características clave del sujeto, logrando resultados más coherentes con tus instrucciones.

¿Qué novedades trae ChatGPT Images?

Una de las mejoras más destacadas es que GPT-Image-1.5 sigue tus indicaciones con mucha más fidelidad, incluso en detalles pequeños, como textos densos o elementos gráficos complejos. Esto no solo optimiza la generación de nuevas imágenes, sino que también facilita ediciones precisas sin perder la esencia visual original. Por ejemplo, si pedís que cambie sólo el fondo, el modelo lo hace manteniendo intactos los sujetos principales.

Además, la herramienta incorpora una nueva “Experiencia de Imágenes” dentro de ChatGPT con filtros predefinidos y sugerencias de prompts para inspirarte —ideal si todavía estás explorando qué generar— y una función para cargar una sola vez tu “apariencia” y reutilizarla en futuras creaciones sin tener que subir repetidamente tus fotos.

Más velocidad, utilidad y aplicaciones reales

La llegada de GPT-Image-1.5 no se trata sólo de hacer imágenes más rápido: también representa un paso importante hacia un uso más profesional de la IA visual. La combinación de rapidez, mejor comprensión de instrucciones y preservación de detalles clave lo pone por delante en tareas como:

Creación de imágenes para publicaciones o campañas.

Edición de fotos con resultados visuales más naturales.

Generación de activos para comercio electrónico y branding.

Experimentación con estilos y transformaciones artísticas.

Por último, la actualización también llega con mejoras en la renderización de texto dentro de las imágenes, lo que ayuda a producir gráficos con tipografías complejas o infografías más claras —algo que hasta ahora era un desafío para muchos modelos de imagen.

Básicamente, la nueva versión de ChatGPT Images con GPT-Image-1.5 sube el nivel en creación y edición de imágenes dentro de ChatGPT, ofreciendo herramientas más potentes, inspiradoras y rápidas para usuarios de todo tipo.