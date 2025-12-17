Cuándo se estrena El día de la revelación, el regreso al cine de Spielberg.

"Si descubrieras que no estamos solos en el universo... ¿te asustarías?". Esta es la gran pregunta que lanza Steven Spielberg en El día de la revelación, su nueva película sobre vida extraterrestre. El filme, que lanzó su primer y enigmático tráiler, llegará a los cines en junio del 2026.

El adelanto, de más de dos minutos de duración, arranca centrándose en el personaje de Emily Blunt, una presentadora de la información meteorológica de televisión en Kansas que colapsa en pleno directo. Tras quedarse en blanco, incapaz de terminar la primera frase del noticiero, la mujer comienza a realizar a cámara unos extraños sonidos guturales que, todo indica, se trata de una comunicación alienígena.

Y es que en El día de la revelación Spielberg plantea el dilema de si sería conveniente o no revelar a los 7.000 millones de habitantes de la Tierra que no están solos en el universo. Así, Spielberg vuelve a explorar el tema de la vida extraterrestre que ya abordó en filmes como Encuentros en la tercera fase, E.T. o La guerra de los mundos.

"Tienen derecho a saber la verdad. Les pertenece a 7.000 millones de personas", esgrime el personaje encarnado por Josh O'Connor que está decidido a revelar todo "al mundo entero y a la vez". Junto a Emily Blunt (Oppenheimer, Un lugar tranquilo) y O'Connor (Rivales, The Crown), copletan el reparto del filme el oscarizado Colin Firth (El discurso del rey, Kingsman), Eve Hewson (Hermanas hasta la muerte, La pareja perfecta) y Colman Domingo (Las vidas de Sing Sing, Rustin).

La vuelta de una histórica dupla de Steven Spielberg

Basada en una historia de Spielberg, El día de la revelación cuenta con un guion de David Koepp, cuyo trabajo previo con el legendario director incluye los guiones de Jurassic Park, El mundo perdido: Jurassic Park, La guerra de los mundos e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal.