Impacto en el boxeo: Usyk dominó a Tyson Fury y le ganó otra vez en Arabia Saudita

Impacto en el boxeo: Usyk volvió a ganarle a Tyson Fury en Arabia Saudita

El ucraniano Oleksandr Usyk se impuso por puntos en decisión unánime contra el británico Tyson Fury en lo que fue el segundo cruce entre ambos en Arabia Saudita tan esperado por el mundo del boxeo. Luego de quedarse con la primera pelea el pasado mes de mayo, el oriundo de Ucrania volvió a ser superior arriba del ring en el Kingdom Arena de Riyadh para defender sus títulos de la categoría pesado. A pesar de la paridad en los primeros asaltos, hubo uno de ellos que pudo más y se adjudicó una victoria impactante.

Más allá del resultado, el púgil inglés tuvo buenos momentos a lo largo de los rounds y dominó por momentos con su jab. Este golpe fue uno de los que más utilizó en el transcurso del duelo, pero no le alcanzó para controlar a un Usyk que encontró distinas variantes para llegar a su rostro, conectar y sacar la ventaja necesaria para adjudicarse el triunfo y defender sus títulos del Consejo Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Internacional de Boxeo (IBO). Como sucedió meses atrás, ambos demostraron la potencia que tienen y por qué son figuras en el deporte de los puños.

El mejor momento del ucraniano se dio después del quinto asalto donde por momentos sufrió a su rival. Más allá de esto último no sólo no se achicó, sino que siguió con su plan de pelea para luego ganar en las tarjetas. A pesar de que Fury trató de controlarlo manteniendo la distancia, su rival se encargó de cortarla en todo momento yendo para adelante y conectando varios golpes al rostro del "Rey de los Gitanos".

Boxeo: el fuerte cara a cara de Usyk y Fury antes de la revancha en Arabia Saudita que casi termina mal

En la previa del pesaje correspondiente a este combate de boxeo, el ucraniano y el británico tuvieron un fuerte cara a cara que estuvo muy cerca de terminar en escándalo. Afortunadamente no sucedió ya que el presidente de una importante entidad intervino para que la situación no pase a mayores. Es que el pasado 18 de mayo se sacaron chispas arriba del ring del Kingdom Arena de Riyadh y esta vez quedó demostrado que no será la excepción. De hecho, se miraron durante un largo tiempo y se vivió un momento de tensión extrema que obligó al directivo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaiman, a separarlos para que no termine mal.

En total fueron 11 minutos en los que Fury y Usyk no se quitaron las miradas de encima. Por su parte, el presidente del CMB trató de que no comiencen los golpes y los púgiles se contuvieron más allá de algún gesto o respuesta picante en el cara a cara. Cabe destacar que en el primer enfrentamiento estuvieron en juego los títulos del Consejo Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Internacional de Boxeo (IBO) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Esta vez, sólo los cuatro primeros estuvieron en disputa ya que la quinta entidad mencionada despojó al campeón y actualmente el cetro se encuentra en poder del británico Daniel Dubois.