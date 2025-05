Problemas en San Lorenzo: los jugadores se plantaron con la dirigencia por falta de pago

El plantel de San Lorenzo tomó una fuerte determinación ante la falta de pago de la dirigencia, a falta de días de enfrentar a Argentinos Juniors.

En San Lorenzo de Almagro los problemas parecieran no tener fin. Luego de la licencia confirmada del presidente Marcelo Moretti, los jugadores se plantaron por falta de pago, se encuentran analizando no entrenar y tomar medidas más fuertes para el futuro. Ante las promesas incumplidas que se fueron repitiendo de la dirigencia, el plantel no quiere volver a esperar otra propuesta.

El miércoles, algunos referentes del plantel mantuvieron una reunión con Julio Lopardo, presidente en funciones tras la momentánea salida de Moretti. Según expresó ESPN, el directo les habría expresado que el dinero total adeudado, que ronda los 700 millones de pesos, se encuentra disponible gracias a que ingresó por el contrato de las transmisiones de la TV. Sin embargo, como se depositó en una cuenta que San Lorenzo tiene embargada, el club está haciendo lo posible por destrabar la situación y hacer las transferencias hacia cada jugador.

Dado el incoveniente que se dio por no cobrar parte del sueldo de febrero, marzo y abril completos, y una porción del salario del corriente mes de mayo, los futbolistas llegaron al entrenamiento este jueves y la determinación fue no presentarse a la práctica hasta que el dinero no sea depositado.

Si bien mantuvieron contactos con varios dirigentes, esta vez los futbolistas parecieran tener una actitud concluyente y podría extenderse en caso de no solucionarse en próximas horas o días. Según manifestó ESPN, los futbolistas confiaron enésimas veces en la dirigencia y lo adeudado siempre se demoró, por una cuestión u otra, y no cambiarán la postura como otras oportunidades.

San Lorenzo recibió otra inhibición de un jugador tras la salida de Moretti

Mientras en San Lorenzo se intenta llevar calma institucional y hay ilusión por estar en los cuartos de final del Torneo Apertura, las últimas noticias no son las esperadas. Es que el club de Boedo recibió una nueva inhibición de Cristian Zapata por falta de pago y deberá afrontarla para poder tener refuerzos en el próximo mercado de pases.

Según reveló el medio partidario San Lorenzo Primero, en las últimas llegó a la institución una segunda inhibición de Zapata, luego de que el club no cumpliera con los pagos que se habían acordado en 2024 por lo adeudado con el defensor. Esta denuncia del cololmbia ante la FIFA se suman a las vigentes de Monterrey por Adam Bareiro y la de Diego "Torito" Rodríguez.

En un principio, el monto que se pactó saldar con Zapata era de 250 mil dólares, pero como el "Cicón" incumplió varias veces en depositar el dinero, la deuda aumentó y, en la actualidad, superaría los 400 mil dólares. En marzo pasado, el jugador de 38 años, que se marchó del club a fines del 2022, había enviado su primera inhibición y, al no haber cambios, volvió a accionar legalmente.

La dirigencia deberá contestar la demanda del exfutbolista de Milan y con actualidad en Atlético Bucaramanga. Debido a que el "Azulgrana" ya faltó a su parte de lo prometido con un mismo jugador, en caso de volver a hacerlo podría caberle una sanción aún más grave que la inhibición para incorporar jugadores.

Los números de Cristian Zapata en San Lorenzo