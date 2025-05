Preocupación para Russo en San Lorenzo: un jugador clave, en duda para el duelo ante Argentinos

Preocupación para Russo en San Lorenzo: un jugador clave en duda para los cuartos.

La agónica victoria de San Lorenzo ante Tigre por 2 a 1 el sábado pasado en el Nuevo Gasómetro quedó empañada por una posible baja que el equipo puede sufrir de cara a compromisos futuros. Horas después del triunfo ante el conjunto de Victoria, que les dio a los dirigidos por Miguel Ángel Russo el pase a los cuartos de final de los playoffs del Torneo Apertura 2025 (instancia en la que enfrentarán a Argentinos Juniors), la alegría se transformó en preocupación por Nicolás Tripicchio, quien fue reemplazado a quince minutos del final con gestos de dolor en su muñeca derecha.

El futbolista con pasado en Defensa y Justicia había sufrido semanas atrás un esguince que lo dejó afuera del duelo contra Sarmiento de Junín en la última fecha de la etapa regular. Si bien pudo ir de arranque en los octavos de final, el DT del 'Ciclón' afirmó que "llegó al límite" y ahora deberán realizarle nuevos estudios para determinar si se resintió de su lesión. De momento, su presencia para enfrentar al 'Bicho' es una incógnita.

La ausencia del volante puede complicar a Russo ya que tampoco contará con Elián Irala, expulsado a los diez minutos del primer tiempo, su acompañante habitual en esa posición. Las alternativas que tiene el entrenador son Ignacio Perruzzi, quien ingresó por Tripicchio en los minutos finales del encuentro, y Emanuel Cecchini; ambos ya compartieron tiempo en cancha en el enfrentamiento con el 'Verde'.

Las declaraciones de Cerrutti y Cuelo tras el triunfo frente a Tigre: "Teníamos que darle una alegría a esta gente"

"Estoy muy feliz por este grupo, sacamos adelante un partido que estaba complicado. Este grupo tiene todo: huevos, inteligencia, unión. Hay que seguir demostrándolo. Tratamos que lo de la semana no nos afecte, es difícil pero desde la experiencia acompañamos a lo más chicos y al que le toca, lo hace de la mejor manera. Los chicos del club tienen mucho sentido de pertenencia... Se entrenan y se matan todos los días", manifestó Ezequiel Cerutti tras el triunfo. "Nos ilusionamos, siempre. Teníamos que darle una alegría a esta gente que nos acompaña todos los días", cerró.

Alexis Cuello, encargado de darle el gol del triunfo al "Cuervo", se mostró feliz por la clasificación. "Llegó el momento, gracias a Dios, lo que esperábamos todos. No me desesperé, tenemos al goleador del torneo que es Andrés (Vombergar) pero tenemos que aportar desde nuestro lado. Me preparé todo este tiempo para esto y llegó. Estamos muy contentos, estoy muy feliz", dijo con lágrimas en los ojos luego de tener el arco cerrado durante varios meses. "El objetivo es claro: pelear hasta el final. Este equipo tiene huevos, actitud y sin la hinchada, esto no es posible", sentenció.

Así quedaron los cruces de cuartos de final del Torneo Apertura 2025

San Lorenzo (4°) vs Argentinos (1°). El partido se jugará en La Paternal.

(4°) vs (1°). El partido se jugará en La Paternal. River (2°) o Barracas Central (7°) vs. Platense (6°) (si gana River se jugará en la cancha de River, si vence Barracas será en Vicente López).

(2°) (7°) vs. (6°) (si gana River se jugará en la cancha de River, si vence Barracas será en Vicente López). Rosario Central (1°) vs. Huracán (4°). El partido se jugará en el Gigante de Arroyito.

(1°) vs. (4°). El partido se jugará en el Gigante de Arroyito. Boca (2°) vs. Independiente (3°). El partido se jugará en La Bombonera.

Cómo se define la localía en los partidos de playoffs del Torneo Apertura 2025

De acuerdo a lo dispuesto por la organización, los cuatro primeros de cada zona comenzarán los octavos jugando de local y seguirán así siempre y cuando su rival haya quedado peor posicionado. Esto ocurrirá hasta la final, instancia en la cual se disputará en terreno neutral, como se mencionó anteriormente. Solo la final tendrá un alargue de 30 minutos en el caso de una igualdad (15 minutos cada tiempo) y de persistir el resultado se irá a los penales.