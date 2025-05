Quién es Julio Lopardo, el presidente de San Lorenzo: su pasado como dirigente y su faceta de cantante

Quién es Julio Lopardo: el nuevo presidente de San Lorenzo que reemplazó a Moretti

Julio Lopardo reemplazará a Marcelo Moretti en la presidencia de San Lorenzo tras el pedido de licencia del mencionado dirigente tras el escándalo de los 25.000 dólares. A lo largo de su carrera, el directivo trabajó como vicepresidente durante el período que comandó al club Fernando Miele en sus dos etapas entre 1995 y 2001, pero no sólo estuvo vinculado al fútbol más allá de su trabajo tanto en las inferiores como en la Comisión Directiva. De hecho, también incursionó en el mundo de la música.

Sin dudas, ahora tendrá un nuevo desafío complicado por delante que será tomar las riendas del club tras la polémica, más allá de que estuvo como local en la lista de Moretti previa a las elecciones. Más allá de esto, el equipo que dirige Miguel Ángel Russo tiene grandes aspiraciones de cara a los octavos de final y lo que se viene en el Torneo Apertura, donde no pierden las ilusiones de campeonar. Sin embargo, está claro que no es lo único que importa en el club de Boedo y la asunción de Lopardo no pasó para nada desapercibida.

Julio Lopardo: las facetas del nuevo presidente de San Lorenzo que reemplazará a Marcelo Moretti

Una de las facetas poco conocidas de "Pollo", como se lo conoce por dedicarse al rubro avícola, tiene lugar en el mundo de la música. En los años 1985 y bajo el nombre de Julio Sandiego, el actual directivo de San Lorenzo participó del Festival de Viña del Mar en Chile y cantó la canción "Para sobrevivir". Hoy cumple con otra función y habló con los medios sobre lo que tendrá por delante.

"Es un día muy raro, triste y con una sensación media confusa. Estar viviendo esto en el club me da mucha pena porque he vivido otras mucho mejores", esbozó Lopardo y "celebró" que culminaron con dos semanas difíciles en las que se juntaron varios problemas. A su vez, insistió con que Moretti tendría que haber "renunciado de movida" tras el escándalo para evitar todo lo que vino después.

El momento del escándalo con Marcelo Moretti en San Lorenzo

Finalmente, Néstor Navarro no asumirá la presidencia como surgió en un principio y sí lo hará Lopardo. Este último, quien participó en la lista oficialista como séptimo vocal, tomará las riendas del club hasta que culmine el pedido de licencia de Moretti. Su vicepresidente será Andrés Terzano, mientras que el resto de la nueva Comisión Directiva estará integrada por Leandro Goroyesky (Tesorero), Carina Farías (Protesorera), Martín Cigna (Secretario), Uriel Barros (Prosecretario), Juan Mateo Sagardoy (Intendente) y Christian Evangelista (Subintendente). Este último integró la lista opositora que presidía Sergio Constantino, la cual perdió con la comandada por Marcelo Moretti en las elecciones.

Daniela Méndez Righi renunció a su puesto en la Comisión Directiva de San Lorenzo

"Con mucho dolor renuncié a mí cargo, función que asumí formando parte de un proyecto que no prosperó. Desde mí lugar no he podido contribuir a solucionar este presente. Doy un paso al costado deseando que se tomen decisiones pensando en el bien de nuestra institución", esbozó la ahora exintegrante de la CD del "Cuervo" a través de un mensaje a los medios. De esta manera, se suma al vicepresidente Néstor Navarro, quien también dejó su cargo en el "Ciclón" y no asumirá la presidencia.

¿Cuándo juegan San Lorenzo vs. Tigre?

El partido se disputará el sábado 10 de mayo de 2025 a las 14 horas en el Estadio Pedro Bidegain. El encuentro, correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura todavía no tiene árbitro designado y se podrá ver en vivo por ESPN Premium o TNT Sports.