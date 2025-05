Russo se cansó y apuntó contra la dirigencia de San Lorenzo: "No se arregla nada"

Miguel Ángel Russo habló en conferencia de prensa tras el empate 1 a 1 entre San Lorenzo y Sarmiento de Junín por la última fecha de la fase inicial del Torneo Apertura. El DT del "Ciclón" no sólo analizó el rendimiento de sus dirigidos en el verde césped, sino que también apuntó contra la dirigencia del club por la caótica situación que atraviesan luego del escándalo con Marcelo Moretti. Fiel a su estilo, "Miguelo" no se guardó nada.

Si bien el experimentado entrenador evitó entrar en polémicas como también despegó a su plantel de toda esta crisis, no tuvo filtro a la hora de decir lo que piensa acerca de este momento preocupante. Según dejó en claro en sus palabras, lo que pasa puertas adentro no debe influir en sus futbolistas, pero él no ignoró las preguntas sobre este tema teniendo en cuenta que no es para nada menor y hasta en algún pudo puede repercutir en el equipo.

Miguel Ángel Russo apuntó contra la dirigencia de San Lorenzo en medio de la crisis

"En el club hay que arreglar muchas cosas y no se arregla nada. Hay que saber manejarlo y mantenerse, hablar mucho con el plantel y que su cabeza esté en el trabajo", esbozó "Miguelo" acerca de lo que vive el club en las últimas semanas. Por otro lado, se mostró feliz por el presente futbolístico más allá de que no se les dio el triunfo en Junín: "Estoy contento con el grupo y es importante porrque están sosteniendo algo que para muchos es difícil. Hay que valorar mucho a este grupo".

Cabe destacar que el "Ciclón" ya está en octavos de final del Torneo Apertura -lo que logró varias fechas antes- y sólo restaba conocer el puesto en el que quedaría.Tras clasificar cuartos, los de Russo ya saben que al menos en la primera instancia jugarán en el Nuevo Gasómetro contra el rival que les toque. De esta manera, no sólo logró algo inédito en la Copa de la Liga como avanzar de ronda, sino que ahora se ilusioa con dar pelea hasta el final y sueña con levantar el título.

San Lorenzo empató con Sarmiento de Junín como visitante y se aseguró la localía en los octavos del Torneo Apertura

Cambios en San Lorenzo tras el escándalo con Moretti: quién sería el próximo presidente

San Lorenzo continúa envuelto en un escándalo a raíz de lo sucedido con Marcelo Moretti. El actual presidente -que pidió licencia- no seguiría en el cargo y cuando todo indicaba que Néstor Navarro sería su sucesor, esto finalmente cambió en las últimas horas. A su vez, surgió otro nombre de un dirigente que integró la lista en el momento de las elecciones, pero que también fue parte del club en otra etapa hace ya varios años.

Se trata de Julio Lopardo, quien quedaría como máxima autoridad ante la decisión de Navarro de dar un paso al costado después de su regreso desde Uruguay. De esta manera, el vocal que trabajó en el "Ciclón" como vicepresidente desde 1995 hasta 1998 asumiría el puesto más importante para dejar atrás un ciclo que atravesó ya varias polémicas. Por supuesto, la última donde Moretti fue el principal responsable tuvo sus consecuencias y se acercan fuertes cambios.