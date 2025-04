San Lorenzo insólito: Marcelo Moretti presentó una autodenuncia para defenderse

Moretti pidió una licencia en San Lorenzo y se complica su situación.

Marcelo Moretti, el presidente de San Lorenzo, anunció que presentó una autodenuncia para defenderse después del escándalo que sacudió al fútbol argentino. Pocas horas luego de haber pedido una licencia, el abogado y mandamás del club de Boedo tomó una inesperada decisión que confirmó a través de su cuenta oficial de X (ex Twitter) de @morettimarcelo.

"Hoy a primera hora, junto a mi abogado presentamos una auto-denuncia a través del sistema de recepción de denuncias de la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que se investigue la burda maniobra con la que se busca mancharme", aseveró el máximo directivo de la institución azulgrana. Por lo tanto, mientras no podrá ejercer la presidencia por la licencia solicitada, desde la defensa del protagonista trabajarán para intentar demostrar que supuestamente se trató de una donación de 25.000 dólares por parte de la madre de un jugador de las divisiones inferiores. Mientras tanto, el vicepresidente Néstor Navarro lo reemplazará en su cargo.

La licencia que pidió Moretti

Con el fin de ejercer una legítima y libre defensa tanto judicial como mediática y para resguardar a la institución de los hechos que se me atribuyen, desde mañana tomaré una licencia a mi cargo como presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Me presentaré a primera hora tanto en la Justicia ordinaria como en el Tribunal de Ética y disciplina del club para demostrar mi absoluta inocencia.

Esta licencia la tomo con el fin que la Justicia investigue con absoluta tranquilidad y transparencia. San Lorenzo está por encima de todo y de todos.

La primera charla polémica por teléfono entre Moretti y la mamá del joven futbolista de San Lorenzo

Madre del jugador : Los chicos me dijeron, o no se quién, algo de 25.000 dólares...



: Moretti : Si, 25.000 o 30.000. Hacé una cosa, para que los tipos vean... También es chocante decir yo, el presidente...



: Madre del jugador : No, no es chocante para mí. Vos con eso podés hacer lo que vos quieras, a mí no me interesa, no es mi tema. Bueno, yo te doy unos primeros 10 mil dólares, ¿está bien?



: Moretti : 25 mil.



: Madre del jugador : Bueno, y después en julio vemos los otros 15.000, ¿o querés los 25.000?



: Moretti : Y, la idea es que estén antes para yo...



: Madre del jugador: Yo te pongo los 25.000, pero al chico fichámelo...

La segunda conversación entre Moretti y la madre del juvenil, ahora presencial

Madre del jugador : Bueno, acá está lo que faltaba. Revisalos porque el otro día hubo unos oxidados y no se qué...



: Moretti: Está bien, yo confío...

La defensa de Moretti en TyC Sports: "Una cama"

"Hay gente que me quiere hacer una cama, desde el año pasado me están extorsionando, voy a hacer una autodenuncia por tráfico de influencia y administración infiel. Me voy a presentar a derecho ante un juez porque no tengo nada de vinculo ni nada que ver en este caso. La plata que se vio ayer apenas lo recibí, y se fue esta gente, lo ingresé a tesorería", rompió el presidente del club en diálogo con el programa Presión Alta.

Esta persona, que es María José Scottini, dueña de medios de La Plata, me la traen para hacer un convenio digital con San Lorenzo, ahí me cuenta que el hijo está en San Lorenzo. La recibo por el tema digital, es una donación. No es una coima, porque la plata entró al club. Ayer puse U$S 10.000 de mi bolsillo, no sé por qué, para San Lorenzo.

Es más San Lorenzo en su momento me debía un montón de plata, y yo hasta pude haber dicho: 'Muchachos, acá esta mujer donó U$S 25.000, me la quedo yo a cuenta de lo que me deben', que no lo hice pero no estaba mal. No estaba mal, no estaba mal tampoco. Lammens y Tinelli están detrás de todo esto. Para sacarme de San Lorenzo, si estuvo un año esta persona sin cobrar la plata y de repente, en el mejor momento político del club y de la gestión de Moretti está creciendo y está cada día mejor, aparece el video, es porque es político.

¿Cómo voy a renunciar? Jamás voy a renunciar, con todo lo que trabajé, con todo lo que hice en el club y todo el dinero que tenemos yo y el vicepresidente (Navarro) hemos metido, gente que nos acompañó. Es imposible, aparte San Lorenzo está bien. Cualquier persona que agarre el club... no va a estar operativo nunca ese club.

No recuerdo los montos del balance, no tengo los papeles. Sería un error, están todos los papeles, no se preocupen".