Moretti rompió el silcencio en San Lorenzo tras el escándalo del video: "Extorsión"

Marcelo Moretti intentó desligarse de las acusaciones de corrupción después del video viral en el que recibe 25 mil dólares.

El presidente de San Lorenzo de Almagro, Marcelo Moretti, rompió el silencio este martes y denunció que le hicieron una "cama", luego del escándalo que se generó tras filtrarse un video suyo en el que recibía un presunto dinero para fichar a un juvenil.

El máximo dirigente del "Ciclón" expresó que los 25 mil dólares que le entregó la madre de un chico de las inferiroes del club formaron parte de una donación y negó de manera rotunda un hecho de corrupción.

"Hay gente que me quiere hacer una cama, desde el año pasado me están extorsionando, voy a hacer una autodenuncia por tráfico de influencia y administración infiel", comenzó diciendo Moretti en diálogo con el programa Presión Alta de TyC Sports, después de ser consultado sobre su versión del video.

En el mismo sentido, el directivo, que lleva un año y medio al frente de la institución, afirmó que se va a presentar en la Justicia y que la plata que recibió no se la quedó. "Me voy a presentar a derecho ante un juez porque no tengo nada de vinculo ni nada que ver en este caso. La plata que se vio ayer apenas lo recibí, y se fue esta gente, lo ingresé a tesorería".

Además, Moretti señaló a los que él cree supuestos responsables de la viralización del video. " (Matías) Lammens y (Marcelo) Tinelli están detrás de todo esto. Para sacarme de San Lorenzo, si estuvo un año esta persona sin cobrar la plata y de repente, en el mejor momento político del club y de la gestión de Moretti está creciendo y está cada día mejor, aparece el video, es porque es político".

También el dirigente detalló cómo se dio el encuentro con la madre del juvenil: "Esta persona, María José Scottini, dueña de medios de La Plata, me la traen para hacer un convenio digital con San Lorenzo, ahí me cuenta que el hijo está en San Lorenzo. La recibo por el tema digital, es una donación. No es una coima, porque la plata entró al club".

Para finalizar, remarcó que no tiene en mente dar un paso al costado pese a las sospechas de corrupción: "¿Cómo voy a renunciar? Jamás voy a renunciar, con todo lo que trabaje, con todo lo que hice en el club y todo el dinero que tenemos yo y el vicepresidente (Navarro) hemos metido, gente que nos acompañó. Es imposible, aparte San Lorenzo está bien. Cualquier persona que agarre el club... no va a estar operativo nunca ese club"

La primera charla polémica por teléfono entre Moretti y la mamá del joven futbolista de San Lorenzo

Madre del jugador : Los chicos me dijeron, o no se quién, algo de 25.000 dólares...



: Moretti : Si, 25.000 o 30.000. Hacé una cosa, para que los tipos vean... También es chocante decir yo, el presidente...



: Madre del jugador : No, no es chocante para mí. Vos con eso podés hacer lo que vos quieras, a mí no me interesa, no es mi tema. Bueno, yo te doy unos primeros 10 mil dólares, ¿está bien?



: Moretti : 25 mil.



: Madre del jugador : Bueno, y después en julio vemos los otros 15.000, ¿o querés los 25.000?



: Moretti : Y, la idea es que estén antes para yo...



: Madre del jugador: Yo te pongo los 25.000, pero al chico fichámelo...

La segunda conversación entre Moretti y la madre del juvenil, ahora presencial