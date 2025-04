La Policía de la Ciudad de Buenos Aires allanó la sede del club San Lorenzo de Almagro y la casa del presidente de la institución, Marcelo Moretti, en el marco de la causa en la que se lo investiga por el presunto cobro de una coima por 25.000 dólares para incorporar a un jugador.

Según confirmaron fuentes oficiales a El Destape, el allanamiento lo ordenó el Juzgado Penal Contravencional y de faltas 4 a cargo de la doctora Rocio Lopez Di Muro a pedido del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y fue llevado a cabo por el fiscal Maximiliano Vence con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales.

Tanto en la sede como en el domicilio del presidente azulgrana, en el barrio de Caballito, se buscan "libros contables y de tesorería, registros de ingresos, ficha del jugador por el que pagaron la coima para que lo tomen y cámaras".

Qué dijo el "Chiqui" Tapia sobre el escándalo en San Lorenzo

El titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, decidió no ahondar en el escándalo que involucra a Moretti. "Sobre las gestiones de cada club soy muy respetuoso. Cada club tiene su presidente, su comisión directiva, la votan los socios. Yo no voto, yo no elijo presidentes", declaró enfático Tapia al destacar la autonomía de los clubes y dejó el caso en manos del Tribunal de Ética de la AFA, que ya abrió un expediente para investigar los hechos.

El dirigente también señaló que el tribunal autónomo será el encargado de llevar adelante las investigaciones pertinentes, y evitó emitir opiniones sobre las denuncias penales relacionadas con el caso.

"No puedo opinar, porque también me ha pasado a mí. A lo largo de estos ocho años, no sé, me deben haber metido 10 o 12 denuncias. Debo ser el presidente más denunciado en la historia del fútbol argentino", comentó.

El escándalo, que salió a la luz en un informe de Canal 9, llevó a Moretti a anunciar su licencia como presidente de San Lorenzo, dejando al vicepresidente primero, Néstor Navarro, al frente del club. Navarro ya asumió funciones y estuvo presente en Ciudad Deportiva este viernes.

Nota en desarrollo

Con información de Noticias Argentinas