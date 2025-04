La inesperada revelación de una figura de San Lorenzo sobre Costas, DT de Racing: "Lo amo"

Una figura de San Lorenzo se deshizo en elogios para Gustavo Costas.

Una figura de San Lorenzo sorprendió a todos y se deshizo en elogios para Gustavo Costas, el entrenador de Racing. Uno de los pilares del equipo dirigido por Miguel Ángel Russo protagonizó una revelación muy poco conocida en el fútbol argentino y se consideró como un "hijo" deportivo del ídolo de la "Academia".

El protagonista es nada menos que Jhohan Romaña, el defensor de 26 años y 1.85 metro que se destaca en la última línea con la camiseta del "Ciclón". De hecho, es uno de los jugadores más regulares de las últimas dos temporadas y ya hubo sondeos por parte del club de Avellaneda, que lo quiere como refuerzo para el próximo mercado de pases. Sin embargo, tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2026 y su pase vale alrededor de cinco millones de dólares, de acuerdo al portal especializado Transfermarkt.

Romaña reveló su gran relación con Costas: "Me dice que soy su hijo colombiano"

Durante la entrevista con el periodista deportivo Juan Pablo Varsky en Clank!, el central de San Lorenzo recordó lo que vivió junto al ídolo de Racing cuando lo tuvo como técnico en Paraguay en la temporada 2019-2020. A pura sinceridad, detalló: "Lo amo, es mi padre en el fútbol. Me aguantó en Guaraní cuando el Presidente me quería devolver y lo convenció..". "Cuando nos cruzamos, me dice: 'Vos sos mi hijo colombiano'", agregó.

Romaña y Costas compartieron la vida juntos en Guaraní.

"Él llega a Guaraní, estaba ahí entrenando en la Reserva yo y él por ahí en toda la pretemporada necesitaba un central", puntualizó el cafetero. Al mismo tiempo, casi como un gran guiño del destino, rememoró que "los dos centrales que estaban preparados para ir a la pretemporada se lesionan". Acerca de esta curiosa situación, Romaña insistió sobre lo que significó Costas para su trayectoria profesional: "Por cosas de la vida, me toca a mí... Voy yo a Encarnación, me acuerdo. Primer día, claro, calambre en las piernas y no me puedo ni mover, entonces él como que toma la decisión y dice: ´No, yo lo quiero seguir teniendo´. Porque el Presidente obviamente me quería devolver a Asunción".

Por último, el ex Olimpia de Paraguay explicó: "Ahí, él dijo ´no, yo lo quiero ver´... El hijo de él y yo somos muy unidos, es como que también me decía ´no, negrito, tranquilo que nosotros te vamos a aguantar´". Entonces, el colombiano remató: "Y así fue. Me aguantó, hice los amistosos, me fue bien gracias a Dios. Y de ser como para llenar el grupo, me terminó presentado como el refuerzo. Yo lo amo a él porque si él no tomaba la decisión de ´ok Presidente, yo lo aguanto´, me mandan de vuelta en el primer día. Fue como esa afinidad que tuvimos desde el primer momento, hoy en día cada vez que me lo encuentro, cada vez que jugamos contra Racing, me abraza, me quiere como a un hijo y me dice ´vos sos como mi hijo colombiano´. Yo lo considero como un padre del fútbol".

Los números de Romaña en San Lorenzo