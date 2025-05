La fuerte decisión de Russo en San Lorenzo vs. Tigre: borró a jugadores que llegaron con Moretti

Russo se decidió en San Lorenzo y dejó afuera de la lista de concentrados a dos jugadores que llegaron al club con Moretti.

Mientras San Lorenzo de Almagro busca calma institucional con la asunción de Julio Lopardo como presidente, Miguel Ángel Russo tomó una fuerte determinación en el equipo. Es que, para recibir el sábado a Tigre por octavos de final del Torneo Apertura, el entrenador borró a dos jugadores que habían llegado al club de la mano de Marcelo Moretti, horas después que la comisión directiva aceptara su licencia tras el escándalo por recibir dólares.

En la tarde de este viernes, el "Ciclón" anunció la lista de concentrados para enfrentar al conjunto de Victoria y en la misma no aparecen, por primera vez en mucho tiempo, Maximiliano Celaya y Juan Cruz Vega, ambos de 26 años, y que habían generado polémica en sus respectivos arribos al club.

Si bien venían formando parte de la lista de convocados de Russo, hasta el momento ninguno debutó en San Lorenzo. Por el lado de Celaya, llegado desde San Lorenzo de Paraguay a comienzos del 2024 y sin experiencia en la Primera argentina, Moretti le realizó un contrato de tres años, es decir hasta diciembre del 2026. Aunque los primeros días estuvo con la Reserva, luego lo incorporaron al plantel profesional y solo disputó un amistoso de pretemporada frente a Peñarol.

Vega, por su parte, un enganche habilidoso, aterrizó en Boedo en agosto del 2024, luego de que San Lorenzo lo trajera a préstamo desde Argentino de Rosario por 18 meses, con una opción de compra aproximada a los 500 mil dólares. Su caso es similar al Celaya, ya que solo fue tenido en cuenta por el DT para encuentros amistosos y nunca para partidos oficiales.

La decisón de Russo no parece casual, ya que se da en un contexto distinto al pasado. Sin Moretti presente en la toma de resoluciones importantes, en San Lorenzo podría cambiar un modelo institucional que le trajo varios dolores de cabeza y, de una vez, empezar a cambiar el rumbo.

Senesi, que rechazó a Boca, quiere volver a San Lorenzo: "Tiene la prioridad"

Durante una entrevista con Dupla Técnica acerca de su carrera, Marcos Senesi reconoció que fue llamado por el "Xeneize" en el último mercado de pases: "Tuve una conversación con Fabricio Coloccini (ayudante de campo de Fernando Gago, con quien fue compañero en Boedo) y me preguntó si quería ir a Boca". "Le dije que es tentador, pero que no era el momento”, reconoció el zaguero que fue campeón de la Finalissima 2022 con el Seleccionado mayor. Aunque suele tener un buen rendimiento en Bournemouth, el ex Feyenoord de Países Bajos admitió: "Me gustaría volver al fútbol argentino”. Y hasta dejó en claro que "obviamente San Lorenzo tendría prioridad en esa decisión”.

“Yo no tengo problema de jugar en ningún equipo del fútbol argentino. Si San Lorenzo me quiere, va a tener la prioridad", insistió. Y aclaró que no le cierra las puertas a nadie: “No podría decir que sólo vestiría esa camiseta porque sería mentirle al hincha". De hecho, opinó que "el club también debe querer, se tienen que dar muchas cosas".

Por último, Senesi aseveró que siempre está pendiente del cuadro de Miguel Ángel Russo desde el Viejo Continente: "Sigo mucho los resultados de San Lorenzo, a veces me cuesta sentarme a ver los partidos por los horarios... Entrar a esa cancha es increíble, disfrutaba mucho jugar ahí. Sentir el cariño de la gente era buenísimo". Es que el "Cuervo" recibirá al Tigre de Diego Dabove por los octavos de final del Torneo Apertura 2025, en el estadio del Nuevo Gasómetro.

