Sigue el escándalo en San Lorenzo: otra renuncia tras la polémica con Marcelo Moretti

Sigue el escándalo en San Lorenzo: otra renuncia tras la polémica con Moretti

San Lorenzo continúa en plena crisis después de lo sucedido con Marcelo Moretti y ahora sumó un nuevo problema. El "Ciclón" perdió otro eslabón en la Comisión Directiva y sin dudas la noticia significó otro golpazo para el club de Boedo que no atraviesa un buen momento a nivel dirigencial. En medio de las incógnitas sobre lo que sucederá en las próximas semanas, los inconvenientes continúan y una integrante de la cúpula presentó su renuncia.

Se trata de Daniela Méndez Righi, quien abandonó su puesto como vocal y secretaria de actas de la institución a raíz de todo lo que pasó con el presidente electo. En sus declaraciones, dejó en claro los motivos de la decisión que la llevaron a bajarse del mencionado cargo y se mostró dolida por lo hecho. Mientras tanto, los hinchas esperan no sólo por ver al equipo de Miguel Ángel Russo en la cancha contra Tigre por el Torneo Apertura 2025 del fútbol argentino, sino también con que esto se resuelva rápidamente después de que la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia les diera un ultimátum.

Daniela Méndez Righi renunció a su puesto en la Comisión Directiva de San Lorenzo

"Con mucho dolor renuncié a mí cargo, función que asumí formando parte de un proyecto que no prosperó. Desde mí lugar no he podido contribuir a solucionar este presente. Doy un paso al costado deseando que se tomen decisiones pensando en el bien de nuestra institución", esbozó la ahora exintegrante de la CD del "Cuervo" a través de un mensaje a los medios. De esta manera, se suma al vicepresidente Néstor Navarro, quien también dejó su cargo en el "Ciclón" y no asumirá la presidencia.

Daniela Méndez Righi renunció en San Lorenzo

Julio Lopardo asumirá la presidencia de San Lorenzo tras el escándalo con Moretti

San Lorenzo continúa envuelto en un escándalo a raíz de lo sucedido con Marcelo Moretti. El actual presidente -que pidió licencia- no seguiría en el cargo y cuando todo indicaba que Néstor Navarro sería su sucesor, esto finalmente cambió en las últimas horas. A su vez, surgió otro nombre de un dirigente que integró la lista en el momento de las elecciones, pero que también fue parte del club en otra etapa hace ya varios años.

El exvice del "Ciclón" se convertiría en presidente en medio del escándalo luego de las reuniones que se llevaron a cabo en las últimas horas. Su vicepresidente sería Andrés Terzano, mientras que el resto de la nueva Comisión Directiva estaría integrada por Leandro Goroyesky (Tesorero), Carina Farías (Protesorera), Martín Cigna (Secretario), Uriel Barros (Prosecretario), Juan Mateo Sagardoy (Intendente) y Christian Evangelista (Subintendente). Este último integró la lista opositora que presidía Sergio Constantino, la cual perdió con la comandada por Marcelo Moretti en las elecciones.

¿Cuándo juegan San Lorenzo vs. Tigre?

El partido se disputará el sábado 10 de mayo de 2025 a las 14 horas en el Estadio Pedro Bidegain. El encuentro, correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura todavía no tiene árbitro designado y se podrá ver en vivo por ESPN Premium o TNT Sports.