Pasó por la Selección Argentina, rechazó a Boca y quiere jugar en San Lorenzo.

Un futbolista que pasó por la Selección Argentina y rechazó a Boca Juniors ahora se ilusiona con jugar en San Lorenzo. Con el próximo mercado de pases a la vuelta de la esquina, uno de los defensores más regulares en Europa en los últimos tiempos anhela volver a vestir la camiseta del "Ciclón" a corto o mediano plazo.

El protagonista en esta oportunidad es nada menos que Marcos Senesi, el defensor de casi 28 años que actualmente se desempeña en Bournemouth de Inglaterra. El zurdo, que comparte el plantel en la Premier League con su compatriota Julio Soler, sueña con regresar al equipo del que es hincha en algún momento de su trayectoria profesional.

Senesi, que rechazó a Boca, quiere volver a San Lorenzo: "Tiene la prioridad"

Durante la entrevista con Dupla Técnica acerca de su carrera, el entrerriano reconoció que fue llamado por el club de La Ribera en el último mercado de pases: "Tuve una conversación con Fabricio Coloccini (ayudante de campo de Fernando Gago, con quien fue compañero en Boedo) y me preguntó si quería ir a Boca". "Le dije que es tentador, pero que no era el momento”, reconoció el zaguero que fue campeón de la Finalissima 2022 con el Seleccionado mayor. Aunque suele tener un buen rendimiento en Bournemouth, el ex Feyenoord de Países Bajos admitió: "Me gustaría volver al fútbol argentino”. Y hasta dejó en claro que "obviamente San Lorenzo tendría prioridad en esa decisión”.

Senesi pasó por la Selección Argentina de Scaloni.

“Yo no tengo problema de jugar en ningún equipo del fútbol argentino. Si San Lorenzo me quiere, va a tener la prioridad", insistió. Y aclaró que no le cierra las puertas a nadie: “No podría decir que sólo vestiría esa camiseta porque sería mentirle al hincha". De hecho, opinó que "el club también debe querer, se tienen que dar muchas cosas".

Por último, Senesi aseveró que siempre está pendiente del cuadro de Miguel Ángel Russo desde el Viejo Continente: "Sigo mucho los resultados de San Lorenzo, a veces me cuesta sentarme a ver los partidos por los horarios... Entrar a esa cancha es increíble, disfrutaba mucho jugar ahí. Sentir el cariño de la gente era buenísimo". Es que el "Cuervo" recibirá al Tigre de Diego Dabove por los octavos de final del Torneo Apertura 2025, en el estadio del Nuevo Gasómetro.

