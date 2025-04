Gustavo Olivieri, presidente de la OMB, sobre la tecnología en el boxeo: "Queremos incorporarla"

Gustavo Olivieri: la "nueva" cara del boxeo en la era actual y su rol de dirigente

Que los tiempos cambiaron ya es una frase hecha y se ve reflejado en muchas cuestiones alrededor del planeta en pleno 2025. El boxeo no es la excepción y, aunque se mantienen antiguas costumbres, no deja de ser atractivo para los días que corren y tampoco para los fanáticos. En los últimos meses, una de las entidades más importantes de las cuatro que rigen en el deporte de los puños tuvo un histórico cambio de autoridades y llegó Gustavo Olivieri Miranda, un joven abogado entusiasta que sueña con darle otra cara a la disciplina. Le tocó una tarea difícil: reemplazar al emblemático Francisco "Paco" Valcárcel, quien estuvo al frente de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) durante 30 años y su mandato finalmente culminó en 2024.

Si bien el actual mandamás del ente que tiene sus oficinas centrales en Puerto Rico en 1988 ya formaba parte, tuvo su tan ansiado "ascenso" al máximo puesto posible para llevar a cabo su innovador cambio. En su visita a Argentina, el mencionado directivo boricua analizó la problemática del boxeo actual, dejó varios mensajes sobre la importancia de los boxeadores argentinos en el mundo, sus proyectos y hasta se animó a opinar sobre la presencia de los streamers, de lo más cuestionado actualmente.

- ¿Cómo lo recibió Argentina y cuáles fueron las actividades que realizó en estos días?

- Lo que he recibido en Argentina ha sido increíble. El trato, la hospitalidad, la comida, las parrilladas, la buena música, el tango... además de las cuestiones laborales. Comenzamos el lunes con una donación en el Hospital Oncológico Marie Curie en Buenos Aires. Hay una obra social que hay que darle continuidad que la comenzó el maestro "Paco" Valcárcel, mí maestro y padre en el boxeo, expresidente y ahora asesor de la OMB. Posteriormente hicimos una actividad en el gimnasio Mi Rincón de Villa Urquiza para contribuir a los jóvenes, promover el desarrollo del boxeo tanto aficionado como profesional como el práctico para fines de salud. Entregamos productos de boxeo a los jóvenes, estuvieron los padres apoyando a los chicos, el entorno es muy importante. Me reuní con los promotores los pasados días para ir otra vez reactivando las cuestiones de la OMB con Argentina ya que hay un nexo de muchos años con este hermoso país y grandes campeones como Omar Narváez, quien le dio legimitidad y credibilidad de la OMB.

- ¿Cuál fue el objetivo principal de esta visita?

- La aprovechamos porque tenemos una agenda de visitas por toda América en anticipación a la convención anual de la OMB que va a ser la primera abierta al público en la última semana de octubre promoviendo la nueva era, la transparencia absoluta, el acceso a la información, que todos sepan como trabaja todo el componente del mundo del boxeo. Es la primera de muchas que se van a programar ya sea iniciativas similares o eventos importantes de eventos. La segunda semana de mayo realizaremos en Puerto Rico la primera velada de boxeo amateur femenino auspiciado por la OMB en honor a Amanda Serrano, la cual queremos extender a nivel mundial de manera anual y probablemente podemos hacer alguna en en Argentina en alguna oportunidad. Es positivo para la OMB, la Argentina y los peleadores.

Gustavo Olivieri junto a Omar Narváez y el argentino Jesuán Letizia, vicepresidente de la OMB a nivel latino

- ¿Y cuáles son esos cambios que propone?

- Vamos a incorporando la tecnología, la uniformidad, la automatización, la inteligencia artificial, ser más accesible en las redes sociales. Yo quiero ser un presidente que dé ese acceso. No importa si el medio es grande o chico. La idea es que siempre sea del pueblo y para el pueblo. También llegarle al peleador, incentivarlo y darle ese lugar que se merece.

- ¿Qué cosas piensa que se tienen que mejorar en el boxeo?

- Son varias cosas. La transparencia no es negociable. El fanático y los demás componentes de la industria tienen que tener acceso a la información. Por qué motivos se toman ciertas determinaciones, cuál es el raciocinio de las mismas, cuáles son las reglas aplicables, criterios que hay que cumplir y satisfacer. La convención la voy a abrir al público para que la gente sepa como opera el organismo, la cuestión promocional, el pago, cómo se aprueba una pelea y cuáles son los criterios para organizarlas. La información es poder y cuanto más podamos brindarle será mejor. Es uno de los retos para los que todavía hay mucha especulación y confusión. Queremos incorporar la tecnología, hacerle justicia a los peleadores, que se puedan dar las peleas que la gente quiere ver. Son un sinfín de cosas que podemos hablar mucho.

La donación de la Organización Mundial de Boxeo al Hospital Oncológico Maria Curie

- ¿Cómo fue sustituir a "Paco" Valcárcel?

- Son unos zapatos gigantes que tengo que llenar. Trato de no ponerme esa carga porque somos personas distintas con percepciones u ópticas diferentes. Él quizás es más conservador, yo más liberal. Hay una diferencia importante de edad pero yo vengo de su escuela: de honrar la palabra, hacer las cosas bien, cumplirlas, decir que no cuando hay que decir que no incluso a los amigos, la integridad honorable siempre, la consistencia, tomar postura. Es como todo, son cambios generacionales que van a tomar un poco de tiempo porque había una estructura de trabajo de 30 años y eso no se cambia de la noche a la mañana.

- ¿Qué opina de los streamers en el boxeo?

- Tenemos que adaptarnos a los cambios. Es algo que vino para quedarse. Si ellos pueden contribuir positivamente para el boxeo, mucho mejor. Es una tendencia y mientras más exposición tengan mejor para ellos. Lo importante es que se les dé el mérito y se los compense correctamente. Si se le va a dar cobertura a los influencers, también tiene que pasar con los peleadores. Tenemos que adaptarnos a los tiempos. Yo lo veo positivo y queremos que le produzca al peleador no solamente lo económico.

- ¿Qué opina del boxeo en Argentina?

- Argentina es una potencia del boxeo mundial. Tiene períodos cíclicos. Parece que Argentina está en una época de vacas flacas igual que Puerto Rico, con peleadores que están perfilándose. La OMB va a ayudar para que vayan creciendo y desarrollándose, pero pasa en todas las jurisdicciones.