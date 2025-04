Sorpresa en el boxeo: lo noqueó Canelo Álvarez, fue campeón del mundo y se retiró

Boxeo: Canelo Álvarez lo noqueó, fue campeón del mundo y ahora anunció su retiro

Un boxeador que supo ser campeón mundial y perdió por KO contra Saúl "Canelo" Álvarez le dijo adiós al boxeo, tras ganar en su última presentación arriba del ring. Después de años de carrera donde enfrentó a varios púgiles de renombre, el deportista colgó los guantes a los 42 años tras ganar por la vía rápida en su propia tierra. Se trata del ruso Sergey Kovalev, exmonarca de la categoría semipesado que se despidió con un nuevo triunfo.

El pasado viernes 18 de abril se midió ante el kazajo Artur Mann en el Yunost Arena de Chelyabinsk, Rusia, donde se impuso por nocaut en el séptimo asalto para quedarse así con el cetro IBO (Organización Internacional de Boxeo) de la división crucero. De esta manera, abandonó los cuadriláteros con un récord de 36 victorias (30 por KO), 5 derrotas y un empate, siendo uno de los más recordados su duelo contra el tapatío en 2019. Claro que, más allá de aquella caída, con el paso del tiempo realizó un extenso recorrido en el deporte de los puños.

Sergey Kovalev anunció su retiro del boxeo

Años después de su debut como profesional en 2009 cuando venció a Daniel Chávez por KO técnico en el primer asalto, Kovalev se encontró en 2013 con la primera oportunidad de ser campeón del mundo. En aquella ocasión le ganó a Nathan Cleverly por la misma vía en el cuarto round quedándose con el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de los semipesados. Además cosechó el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y el Súper de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Dos de las derrotas a lo largo de su carrera fueron contra el estadounidense Andre Ward de manera consecutiva entre 2016 y 2017, de las cuales se recuperó con dos triunfos al hilo. Sin embargo, volvió a perder cuando se midió contra Eleider Álvarez -a quien luego le ganó- y uno de sus últimos golpazos fue justamente ante "Canelo".

Sergey Kovalev, quien perdió ante Saúl "Canelo" Álvarez, anunció su retiro del boxeo

