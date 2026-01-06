¿Vuelve Hannah Montana?: Miley Cyrus confirmó que habrá algo especial por el aniversario de la serie de Disney

Miley Cyrus confirmó que habrá sorpresas por el 20.º aniversario de “Hannah Montana”, la exitosa serie de Disney Channel. La actriz apareció con el clásico icónico flequillo y generó furor entre los fanáticos. Qué adelantó sobre la celebración que se realizará en marzo de 2026.

El adelanto de Miley Cyrus sobre la celebración de los 20 años de Hannah Montana

La actriz y cantante pasó por el Festival Internacional de Cine de Palm Springs -donde recibió un premio por su participación en la banda sonora de “Avatar: Fire and Ash”- y se refirió a los rumores sobre el aniversario de la recordada serie de Disney que se estrenó en 2006. Al ser consultada sobre si había algún plan por el aniversario respondió: "Absolutamente".

Miley Cyrus reveló que está en marcha un proyecto para celebrar los 20 años de Hannah Montana

"Estamos trabajando duro en eso, no puedo decirte qué va a ser. Podés ver el flequillo", le respondió Miley Cyrus a una periodista de Variety, en alusión al icónico look que lleva su personaje cuando se pone la peluca rubia para convertirse en Hannah Montana.

Más tarde, en declaraciones a otro medio estadounidense, la actriz reiteró sobre los 20 años que vienen de la serie: "Vamos a celebrarlo, va a ser como una gran fiesta de cumpleaños". "Estoy en eso, quiero honrar a Hannah Montana", manifestó. El evento ya había sido confirmado por Disney.

Son 20 años de Hannah Montana: cómo festejará Disney el aniversario

A solo meses de que se cumplan dos décadas desde su estreno en marzo de 2006, Disney compartió un tráiler que se volvió viral rápidamente en el que una cámara se acerca lentamente a la emblemática peluca rubia con flequillo mientras suena “The Best of Both Worlds”, el tema de apertura de la serie. La imagen se funde con una leyenda que enloqueció a los fans: “Hannah Montana: 20 aniversario. 2026”.

El video fue compartido por Cyrus. Sin embargo, no hubo más adelantos que las últimas declaraciones de la artista. En detalle, la celebración se encuentra sumida en el secretismo y hay especulación sobre si se trata de un especial, un documental, un video o hasta un capítulo de la serie de Disney.