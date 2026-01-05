Zootopia es un filme que se estrenó en noviembre pasado y arrasa en Disney Plus.

Disney Plus tiene en su catálogo un filme que se estrenó a finales del año pasado y está entre lo más visto de la plataforma. Se trata de Zootopia 2, una película animada estadounidense que combina comedia y aventuras policiales, producida por Walt Disney Animation Studios.

Esta continuación de Zootopia (2016) fue escrita y dirigida por Jared Bush, con Byron Howard como codirector, y retoma a los queridos personajes de la primera entrega. El elenco incluye a Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Shakira, Idris Elba, Alan Tudyk, Nate Torrence, Don Lake, Bonnie Hunt y Jenny Slate, mientras que la historia sigue a Judy Hopps y Nick Wilde en su intento de capturar al reptil Gary De'Snake en toda la ciudad de Zootopia, cuando tratan de limpiar su nombre tras ser injustamente acusados.

El estreno de Zootopia en Estados Unidos se dio el 26 de noviembre de 2025, llegando a Hispanoamérica al día siguiente y a España el 28 de noviembre. Al mismo tiempo, el filme logró una recaudación de 1.5 millones de dólares, consolidándose como la segunda película más taquillera de 2025.

Zootopia 2 obtuvo una recepción ampliamente positiva por parte de la crítica especializada. Aunque su puntuación en Rotten Tomatoes alcanzó el 93 %, quedó apenas por debajo del 98% logrado por la primera película. Aún así, muchos medios y analistas la destacaron como una de las continuaciones más logradas de Walt Disney Animation Studios en los últimos años, e incluso señalaron que consigue superar a su antecesora.

Escena de Zootopia.

Elenco completo de Zootopia 2