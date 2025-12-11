Toda la verdad: actúa Ethan Hawke, está en Disney+ y es la serie ideal para ver el fin de semana

Toda la verdad: actúa Ethan Hawke, está en Disney+ y es la serie ideal para el finde.

Los suscriptores de Disney+ ya pueden disfrutar de Toda la verdad, la nueva serie dramática de FX del aclamado productor Sterlin Harjo protagonizada por Ethan Hawke, reconocido actor de la trilogía de películas románticas Antes del amanecer.

Toda la verdad sigue las turbias andanzas del periodista ciudadano Lee Raybon (Hawke), un autoproclamado "historiador de la verdad" de Tulsa cuya obsesión por la verdad siempre lo mete en líos. Tras publicar una entrevista exclusiva sobre la poderosa familia Washberg, el aparente suicidio de Dale Washberg (Tim Blake Nelson) le confirma a Lee que ha dado con algo muy grande. Siguiendo las pistas que Dale dejó sobre su muerte, Lee inicia la investigación y descubre que Betty Jo (Jeanne Tripplehorn), su viuda, parece más interesada en su cuñado Donald Washberg (Kyle MacLachlan), candidato a gobernador, que en su esposo.

Compuesta de ocho episodios, la serie está creada por el productor ejecutivo Sterlin Harjo, quien además escribe y dirige el episodio piloto. Garrett Basch, Ethan Hawke y Ryan Hawke también se desempeñan como productores ejecutivos. Toda la verdad es producida por FX Productions.

The Lowdown, una serie que encantó a la crítica especializada

La serie combina humor, misterio y crítica social dentro de un ambiente que recuerda a los clásicos del género noir, con influencias de autores como Elmore Leonard, Raymond Chandler y el estilo de los hermanos Coen. Los críticos han elogiado su tono único y la profundidad de los personajes, destacando tanto el guion como las actuaciones. En sitios de reseñas, The Lowdown ha alcanzado alto puntaje crítico (casi 98 % en Rotten Tomatoes) y recepción muy positiva por parte de la crítica especializada.