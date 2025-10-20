Cuenta los asesinatos y estafas de Alex Murdaugh: la nueva serie dramática de Disney + que estrenó hace días y ya es furor

La nueva serie dramática de Disney + cuenta los asesinatos y estafas de Alex Murdaugh

Tras la incorporación de Hulu a la plataforma, Disney + estrenó la miniserie “Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh”. La nueva producción, que aborda los escándalos y asesinatos misteriosos en torno a poderosa familia de Murdaugh, salió la semana pasada y ya está entre las más vistas de la plataforma.

De qué se trata la serie "Crimen de una dinastía, el caso Murdaugh" de Disney +

Si bien es una ficción, la producción de Hulu busca representar la historia de la poderosa familia de Carolina del Sur y los misterios a su alrededor. Su sinopsis sostiene: “Maggie y Alex disfrutan de una vida privilegiada, pero cuando su hijo Paul se ve involucrado en un accidente náutico fatal, la familia enfrenta una prueba sin precedentes. A medida que se revelan detalles y surgen nuevos desafíos, sus conexiones con varias muertes misteriosas amenazan todo lo que aprecian”.

La serie, protagonizada por Patricia Arquette y Jason Clarke, está basada en el pódcast Murdaugh Murders, creado por la periodista Mandy Matney, que cuentan la vida del poderoso abogado Alex Murdaugh, quien enfrentó un juicio y fue declarado culpable por haber matado a su esposa, Maggie, y a su hijo menor, Paul en junio de 2021. Además, recibió 40 años más de prisión por fraude.

En la producción además del doble asesinato, se abordan los 22 delitos financieros cometidos por Alex, entre ellos, el robo de casi 4.3 millones de dólares de la familia de Gloria Satterfield. También el fallecimiento de su ama de llaves en 2018, y su intento fallido de fingir su muerte para que su hijo menor, Richard “Buster” Murdaugh Jr., pueda cobrar su seguro de vida, según informó People.

Además, también muestra la visión de Buster, quien ha defendido en diferentes ocasiones la inocencia de su padre y ha remarcado que los jurados tenían ideas preconcebidas de la prensa antes de escuchar las pruebas en los juicios. Aunque el joven admite que su padre tuvo ciertos rasgos manipuladores, lo separa de los asesinatos de su madre y hermano. También la producción aborda las consecuencias que enfrenta en su vida personal.

Cuándo salen los nuevos capítulos de "Crimen de una dinastía, el caso Murdaugh"

La serie tiene subidos ya tres capítulos y lanzará los nuevos cada miércoles. Su elenco está formado por: