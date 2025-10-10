Precio de Disney+ en octubre de 2025: cuánto cuesta cada plan

Cuánto cuesta Disney+ hoy

Argentina es uno de los países de la región con mayor adopción de plataformas de streaming, al punto de que el consumo de contenidos bajo demanda se convirtió en parte de la rutina cotidiana de miles de hogares.

En este contexto, Disney+ se consolidó como una de las opciones más completas del mercado, especialmente tras su fusión con Star+ en 2024, que integró en una sola aplicación contenidos de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars junto con la programación deportiva de ESPN y las producciones de Hulu.

Con esta oferta integral de entretenimiento —que combina cine, series, documentales y transmisiones deportivas—, conocer cuánto cuesta la suscripción a Disney+ en Argentina y qué incluye cada plan resulta fundamental para elegir la opción más conveniente.

Cuánto cuesta el streaming

Los nuevos planes de Disney+ en Argentina

Desde 2024, Disney+ ofrece tres niveles de suscripción principales —Estándar con anuncios, Estándar y Premium—, además de la posibilidad de sumar Miembros Extra. Cada modalidad tiene distintas funciones, calidades de imagen y cantidad de dispositivos habilitados.

Planes de Disney+ en Argentina — Octubre 2025

Plan Funciones principales Precio mensual (final / sin impuestos) Precio anual (final / sin impuestos) Disney+ Estándar con anuncios • Catálogo completo de Disney+

• Películas y series de Hulu

• Acceso a ESPN y ESPN3 (con publicidad)

• Audio hasta 5.1

• Video hasta 1080p Full HD

• 2 dispositivos simultáneos ARS 9.999 / ARS 8.263,64 – Disney+ Estándar • Catálogo completo de Disney+ y Hulu, sin publicidad

• Acceso a ESPN y ESPN3 (con publicidad)

• Audio hasta 5.1

• Video hasta 1080p Full HD

• 2 dispositivos en simultáneo

• Descargas en hasta 10 dispositivos (máx. 25 títulos) ARS 12.299 / ARS 10.164,46 ARS 103.299 / ARS 85.371,07 Disney+ Premium • Catálogo completo de Disney+ y Hulu, sin publicidad

• Todos los canales básicos de ESPN (más de 500 eventos deportivos mensuales)

• Audio Dolby Atmos

• Video hasta 4K UHD y HDR

• 4 dispositivos simultáneos

• Descargas en hasta 10 dispositivos (máx. 25 títulos) ARS 18.399 / ARS 15.205,79 ARS 154.499 / ARS 127.685,12

Cuánto cuesta Disney+

Cómo obtener descuentos o meses gratis

Además de los precios oficiales, existen promociones y beneficios vigentes que permiten acceder al servicio con descuentos o incluso sin costo durante un tiempo limitado:

Usuarios nuevos: obtienen 2 meses gratis al registrarse.

Tarjetas Visa: Classic y Gold: 2 meses gratis. Infinite: 3 meses gratis.

Claro TV o Claro móvil: primer mes gratis de Disney+ Premium y segundo mes con 50% de descuento .

Meli+: incluye el plan Disney+ Estándar con anuncios sin costo adicional.

DirecTV (DGO Full): ofrece Disney+ Premium gratuito dentro del paquete contratado.

Todas las promociones deben activarse previamente en la web o app del proveedor correspondiente y están sujetas a disponibilidad.

Cómo cancelar la suscripción a Disney+

Si contrataste Disney+ directamente desde la plataforma, podés dar de baja tu suscripción en cualquier momento siguiendo estos pasos:

Iniciá sesión en tu cuenta desde un navegador o dispositivo móvil. Entrá a Perfil → Cuenta. En la sección Suscripción, seleccioná tu plan activo. Hacé clic en Cancelar suscripción. Revisá las ofertas que puedan aparecer y elegí Continuar para cancelar. Confirmá la acción en la página final.

La baja entra en vigencia al finalizar el período de facturación ya abonado.