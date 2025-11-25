Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el martes 25 de noviembre

Una jornada estable en Córdoba, con aire cálido y cielo parcialmente nublado

El pronóstico del tiempo para Córdoba anticipa una jornada marcada por condiciones estables y temperaturas elevadas. El estado del cielo y la evolución térmica serán claves para comprender cómo se desarrollará el día. Más adelante se detallan las características completas del pronóstico y del clima en Córdoba para este martes.

Condiciones generales del clima en Córdoba para el martes

El clima en Córdoba estará influenciado por una masa de aire cálido que mantendrá valores elevados desde temprano. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones y con un ambiente que oscilará entre cálido y caluroso. La presencia de nubosidad variable no modificará significativamente la temperatura, que se mantendrá sin grandes cambios respecto a los días previos.

Los vientos serán suaves y provenientes del sector noreste, lo que favorecerá la continuidad del calor. Este escenario meteorológico permitirá un desarrollo estable durante la mayor parte del día, sin eventos significativos que alteren el ritmo cotidiano de la ciudad.

Temperaturas estimadas y sensaciones térmicas

El pronóstico del tiempo anticipa una mínima cercana a los 20°, mientras que la máxima alcanzará los 36°, configurando un martes de calor marcado. La amplitud térmica será moderada, con ascenso rápido de la temperatura durante la mañana y un pico hacia media tarde.

Las sensaciones térmicas podrían ubicarse levemente por encima de los valores registrados, especialmente en zonas con menor circulación de aire. El cielo con nubes parciales actuará como un moderador tenue del sol, aunque sin impedir que el ambiente se mantenga muy cálido durante gran parte del día.

Vientos y probabilidad de lluvias

El viento predominante del noreste tendrá una intensidad aproximada de 6 km/h, lo que representa un flujo leve y constante, sin ráfagas relevantes. Esta circulación aporta estabilidad y mantiene un marco térmico típico de la transición hacia las jornadas más calurosas del año.

En cuanto a la posibilidad de lluvias, el pronóstico indica una probabilidad del 0%. Esto asegura un martes sin precipitaciones, ideal para actividades al aire libre o desplazamientos diarios sin interrupciones por fenómenos meteorológicos. La ausencia de tormentas o chaparrones también contribuye a la continuidad de un ambiente seco.

Cómo seguirá el clima en Córdoba durante la semana

Aunque la jornada del martes muestra estabilidad, se prevé que los días siguientes continúen con temperaturas elevadas y un patrón térmico similar. Los niveles de nubosidad podrían variar levemente, pero sin cambios drásticos en el comportamiento general de la atmósfera.

Temperaturas que oscilarán entre los 20° y los 36°, en un martes típico de acercamiento al verano

Esta tendencia responde a la persistencia de aire cálido sobre el centro del país, característica habitual de la época. Sin frentes fríos cercanos ni sistemas que provoquen lluvias, el clima en Córdoba se mantendrá dentro de un esquema de calor sostenido.

Resumen del pronóstico para Córdoba

El martes 25 de noviembre se caracterizará por:

Cielo parcialmente nublado.

Mínima de 20° y máxima de 36° .

Viento del noreste a 6 km/h.

Ausencia de lluvias.

Ambiente cálido a caluroso, con escasos cambios térmicos.

Este panorama confirma un día estable, típico del período previo al verano, con condiciones claras y previsibles en el pronóstico del tiempo para Córdoba.