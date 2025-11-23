Este domingo, la temperatura en la región oscilará entre 14°C y 24°C en Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este domingo la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores disfrutará de un día con mucho sol y pocas nubes, aunque varias provincias estarán bajo alerta amarilla por condiciones climáticas extremas.

Este domingo, la temperatura en la región oscilará entre 14°C y 24°C, con un cielo despejado por la mañana, algo nublado durante la tarde y nubosidad parcial al anochecer. El lunes se mantendrán condiciones similares, con un rango térmico de 16°C a 26°C y cielos que alternarán entre despejados y algo nublados.

El martes el termómetro subirá hasta los 29°C, acompañado por un aumento en la nubosidad que persistirá durante todo el día. El miércoles marcará el pico de calor semanal con una máxima de 31°C y mínima de 20°C, iniciando con cielo algo nublado y terminando con nubosidad parcial.

El jueves y viernes mostrarán un descenso en la temperatura máxima, con 29°C y 25°C respectivamente, y un aumento en la cobertura nubosa, aunque sin pronóstico de lluvias generalizadas.

Pronóstico para la provincia de Buenos Aires

En la Provincia de Buenos Aires, el domingo amanecerá despejado en el norte y con nubosidad variable en otras zonas. Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y por la noche se prevé la llegada de un frente ventoso desde el suroeste con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

El lunes, los vientos se intensificarán especialmente en el oeste, centro y la costa atlántica, con ráfagas que podrían llegar a los 69 km/h. Además, se esperan tormentas aisladas en localidades como Coronel Suárez, Pigüé, Coronel Pringles, Bahía Blanca y Monte Hermoso durante la tarde y la noche.

Durante el martes y miércoles la nubosidad será variable, con algunas tormentas aisladas en el suroeste hacia el final del miércoles. El jueves por la tarde podrían registrarse tormentas aisladas y chaparrones en el centro, oeste y sur provincial, desde General Villegas hasta Tandil y Necochea.

El viernes la inestabilidad continuará por la mañana, con chaparrones en el suroeste y norte, y tormentas aisladas al oeste. Por la tarde, las precipitaciones en el norte podrían intensificarse a tormentas aisladas.

Alerta amarilla por temperaturas extremas en tres provincias

El SMN emitió una alerta amarilla en la provincia de San Luis por fuertes vientos, recomendando evitar actividades al aire libre y asegurar objetos que puedan volarse. También hay alerta amarilla por temperaturas extremas de calor en el oeste de La Pampa, norte y oeste de Río Negro, así como en el oeste y este de Neuquén.

Estas advertencias representan un efecto leve a moderado en la salud, pero pueden ser peligrosas para grupos vulnerables como niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas. En caso de síntomas como sed intensa, sequedad en la boca, sudoración excesiva, agotamiento, mareos o desmayos, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas, vómitos o dolores de cabeza, se recomienda actuar con precaución y buscar asistencia si es necesario.