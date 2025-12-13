Guillermina Valdés contó cómo fue su incómodo primer encuentro con Santi Maratea

Guillermina Valdes confirmó que salió con Santi Maratea.

Guillermina Valdés habló como pocas veces de su vida personal y sorprendió al referirse con total sinceridad al vínculo que mantuvo con Santi Maratea. La empresaria y actriz visitó Bondi Live, donde mantuvo una charla íntima con Ángel de Brito, repasó su historia con Marcelo Tinelli y, ante la consulta del público, terminó revelando detalles desconocidos sobre su acercamiento con el influencer.

Durante la entrevista, Guillermina se emocionó hasta las lágrimas al recordar su relación con Marcelo Tinelli, con quien compartió más de una década y es el padre de su hijo Lorenzo. Allí confesó que, más allá de la separación, fue una relación en la que se sintió profundamente amada, un reconocimiento que sorprendió por su tono honesto y vulnerable.

Sin embargo, uno de los momentos que más repercusión generó fue cuando Ángel de Brito le preguntó directamente por su vínculo con Santi Maratea, con quien fue relacionada sentimentalmente pocos meses después de su separación del conductor. En aquel entonces, ambos sostenían públicamente que eran solo amigos, aunque tiempo después admitieron que existió algo más.

¿Cómo fue su relación con Santi Maratea?

“Con Santi, más allá del vínculo, si fue o no, que claramente fue sexo-afectivo, yo creo que con él no tenemos nada que ver”, expresó Guillermina, y agregó un dato que no pasó desapercibido: “De hecho, nunca había estado con alguien más joven que yo”.

De Brito intervino y remarcó que eso fue lo que más llamó la atención en su momento. Guillermina coincidió y explicó que, aunque eran muy distintos, hubo un punto profundo que los conectó. “Más allá de que somos diferentes, de que nos plantamos en la vida de distinta manera y tenemos una intimidad completamente diferente, nos encontramos en algo que son nuestras heridas de la infancia. Hubo algo ahí que nos conectó muchísimo”, confesó.

Sobre el primer encuentro entre ambos, Valdés reconoció que la situación la tomó por sorpresa y la hizo sentir incómoda. “Cuando nos reunimos la primera vez, yo pensé que solo íbamos a charlar, pero de repente me pregunté ‘¿este chico me está mirando?’”, recordó. En ese momento, aclaró, llevaba apenas seis meses separada de Tinelli y no esperaba que la reunión tuviera otra intención.

Guillermina Valdés y Santi Maratea salieron por poco tiempo.

La actriz explicó que el encuentro no fue casual, sino arreglado, y que al notar el interés de Maratea intentó minimizar la situación. “Intenté fingir demencia”, admitió entre risas, dejando en claro que no estaba preparada emocionalmente para ese tipo de acercamiento.