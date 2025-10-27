El repudiable comentario de Santi Maratea sobre la represión a jubilados.

El influencer Santiago Maratea lanzó un repudiable comentario sobre las marchas de jubilados, reprimidas semana a semana por las fuerzas de seguridad que realizan desmedidos operativos frente al Congreso de la Nación.

En la cobertura que el canal de stream OLGA hizo por las elecciones legislativas, Agos Palazzolo le paró el carro a Maratea, quien estaba defendiendo a capa y espada la gestión de Javier Milei. "La Policía les pega a los jubilados y eso se ve. No es algo que se inventa o que nosotros nos imaginamos", le dijo Palazzolo.

Entonces, el influencer lanzó una frase que dejó muda a la mesa por la brutalidad de las palabras. "Sí lo que se pueden inventar a veces son ciertos relatos en las mismas marchas", expresó Maratea.

Pero Palazzolo no se quedó callada y le retrucó: "La Policía les pega a los jubilados, eso se ve. Los videos están y también los están hambreando. Cuando un jubilado cobra 200 lucas por mes...".

La defensa de Santiago Maratea a Javier Milei

Sin embargo, Santiago Maratea no abandonó su batalla y siguió con su defensa acérrima del ajuste del gobierno libertario. "¿Cuánto cobraba antes y por qué nadie lo apoyaba a ese jubilado?", preguntó, a lo que Palazzolo le respondió: "Por ahí porque antes la alcanzaba para comprarse los medicamentos, comprarse para comer y pagarse el alquiler o los servicios".