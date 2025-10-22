Sorpresa en América TV tras el levantamiento abrupto de un programa

Levantaron un programa de América TV.

La sorpresa fue total. Trato Hecho, el programa que marcó el debut de Santi Maratea como conductor en América TV, fue levantado de la grilla sin previo aviso. La decisión fue tomada por las autoridades del canal, que resolvieron poner fin al ciclo tras los bajos niveles de audiencia y los cambios fallidos en su horario de emisión.

El proyecto había sido presentado como una gran apuesta para renovar el entretenimiento del canal. Maratea había debutado oficialmente el 11 de agosto, en un formato que combinaba juegos, premios y la impronta carismática del influencer. Originalmente, el envío iba de lunes a viernes, pero ante los resultados, América decidió moverlo al fin de semana en los últimos días de septiembre.

Sin embargo, los números no repuntaron y finalmente, según informó Teleavisador en X, Trato Hecho fue levantado definitivamente esta semana. Desde el canal todavía no emitieron un comunicado oficial, aunque trascendió que la decisión fue tomada por motivos estrictamente de rendimiento. “El ciclo no logró instalarse en la competencia de su franja ni conectar con el público”, indicaron fuentes cercanas a la producción.

El apoyo de Santi Maratea a Javier Milei

Lejos de su faceta televisiva, Santi Maratea también fue noticia por sus declaraciones políticas. En las redes, el influencer expresó abiertamente su simpatía por el presidente Javier Milei: “¿Sabés qué es lo que más me gusta de que el domingo sean las elecciones? Que Milei no para de dar entrevistas, y nada me gusta más que cocinar, comer o irme a dormir escuchando entrevistas del Peluca”, comentó entre risas.

Además, defendió su postura libertaria pese a las críticas: “Parte de la batalla cultural es romper esa dinámica donde los influencers que bancan al peronismo son aplaudidos, y si alguno banca las ideas de la Libertad se lo quiere cancelar sin analizar nada”, explicó. “No me importa perder seguidores por pensar distinto”, remató.