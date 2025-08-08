Santiago Maratea debuta en la televisión con un proyecto inesperado: "20 palos"

Santiago Maratea va a debutar en la televisión con un nuevo programa. El influencer, conocido por sus colectas solidarias, fue elegido por un reconocido canal de televisión para formar parte de un nuevo proyecto, que será su gran debut en la pantalla chica.
Se trata de América TV, que contactó a Maratea para ser protagonista de Trato Hecho, un programa ya existente que había sido todo un éxito. Se prevee que el lunes 11 de agosto de 2025 a las 22:00 hs será el primer programa. Durante su paso por LAM (América TV), el influencer dio algunos detalles al respecto.
"Me sorprendió. Mandarina confío en mí y me tomó por sorpresa. A la reunión con Mariano Chihade (productor) fui decidido a decirle que no. Me sorprendí de mi mismo", reveló sobre la propuesta. Además, explicó que este formato le gusta ya que no implica opinar sobre actualidad, algo que no le interesa.
Con respecto a las críticas que pueda llegar a recibir, Maratea aseguró que no le duelen. "Ya me han pegado un montón. Todavía me acuerdo que con ayuda de la gente equipamos 25 cuarteles de bomberos en Corrientes y me criticaron igual. Estoy acostumbrado", confesó.
Así va a ser Trato Hecho, el nuevo programa conducido por Santiago Maratea
"En este programa solo tengo que estar presente en la vida del participante y entretener al público", relató Maratea. Además, agregó que habrán "muchos estímulos; las luces, los participantes, la cucaracha". "Es difícil pero estoy contento", reflexionó.
Sobre el programa, explicó que los participantes van a tener que elegir un maletín entre 24 personas "y tener intuición, suerte y saber cuándo parar". Sobre el premio, adelantó: "Hay en juego 20 palos por día".