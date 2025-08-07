Salió a la luz la verdad sobre la explosiva interna con el jurado de La Voz Argentina.

Luck Ra es el jurado de La Voz Argentina que más polémicas causó con sus compañeros. Luego de algunas peleas con Soledad Pastorutti y de equivocarse con el reglamento generando confusión en los televidentes, surgió una información "desde adentro" de Telefe que apunta directamente contra el cordobés. "Están hinchados las bolas con él", aseguraron.

Fue Ximena Capristo quien, en América TV, dio detalles del conflicto que existe con Luck Ra y lo que dicen en los pasillos sobre él. "A mí me cuentan, desde adentro, que hay algunos que están hinchados las bolas con él. ¡A mí me cae veinte puntos! Él, su novia y todos. Aclaro que esto no es lo que pienso yo”, expresó la panelista de Salvese quien pueda.

Por otra parte, Ximena Capristo aseguró que las molestias con Luck Ra tienen que ver con sus presuntos errores constantes al momento de grabar el programa. "Lo que me dijeron es que están hinchados porque tienen que cortar mucho y volver a empezar, porque parecería que él es como que se equivoca bastante. Eso es lo que me cuenta a mí. Es nuevo, él se justificó diciendo esto. Tienen que tenerle paciencia”, sentenció la panelista.

Salvó a dos personas y no podía: el error de Luck Ra que generó polémica en La Voz Argentina

La Voz Argentina vivió un insólito momento en la pantalla de Telefe. Y es que luego de la batalla entre Pablo Galve y Michael Giménez, donde cantaron Mil preguntas, el coach Luck Ra debía elegir a uno de los dos para continuar en el certamen. Al igual que en otra oportunidad, el cordobés decidió que ambos continúen. Sin embargo, la producción no lo dejó, quedó en ridículo y sus compañeros le aclararon los puntos en vivo.

"No podés hacer eso", exclamó Lali, quien quedó igual de sorprendida que Miranda!, Soledad Pastorutti y el conductor Nico Occhiato. Tras lo sucedido, la producción propuso que los jurados voten a favor o en contra de la "Ley Luck Ra". La misma consistía en dejar avanzar a los dos particantes, pero sólo si luego Luck Ra eliminaba a dos dúos completos.

Tras meditarlo, Luck Ra decidió revertir su decisión y eligió a uno de los dos. Invitándolos a su show en Vélez en el mes de octubre, y causando emoción en sus participantes, finalmente el cordobés eligió a Pablo Galve para seguir en La Voz Argentina.