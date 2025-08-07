Soledad Pastorutti decidió contar la verdad de lo que pasó con las familias de los dos eliminados en La Voz Argentina.

Soledad Pastorutti fue noticia en los últimos días tras eliminar a dos participantes de una misma batalla en La Voz Argentina. Fueron Segundo Maciel y Máximo Medina, tras interpretar Yo quisiera de Reik, quienes fueron eyectados del reality tras no contentar a la coach. Luego, los rumores de escándalo con una de las familias de los implicados crecieron y, tras su silencio, La Sole decidió contar la verdad.

“Es muy fuerte, pero no sucedieron las cosas de esa manera. Primero elegí dos, y después me encontré con esa difícil tarea. Es duro, pero lo tenemos que hacer”, aseguró Soledad Pastorutti, en diálogo con América TV. Sin embargo, más allá de negar los hechos, en un momento reconoció que "es normal" la actitud de la familia ante estos casos.

De este modo, Soledad Pastorutti aseguró: “Es cierto que es normal la presión de la familia. Mi viejo se habrá enroscado con un montón de gente que le habrá dicho ‘hoy no sube’. Yo pido disculpas, lo hago con respeto, pero me toca hacer esto. Es algo que no me llevo a mi casa porque después me los encuentro y saben que si necesitan algo de mi saben que estoy”.

“Es difícil y yo hablo mucho con los participantes y les digo que yo me puedo equivocar… La verdad no la tengo. Y también pasa una cosa: mi decisión en tu carrera, en tu vida, no es gravitante. En La Voz Argentina hay un solo ganador, y lo importante es aprovechar la pantalla mientras la tengas”, sentenció La Sole.

Uno de los dos eliminados contó su versión sobre el escándalo en La Voz Argentina con Soledad

Máximo Medina fue uno de los dos eliminados por Soledad Pastorutti en la batalla llevada a cabo el día domingo. Allí, tras no verse satisfecha con lo escuchado en el escenario, la coach decidió bajarle el pulgar tanto a él como a Segundo Maciel, yéndose los dos de La Voz Argentina 2025. Y tras rumores que hablaban de disturbios que no se vieron en cámara, el joven decidió dar la cara y contar su verdad.

A través de TikTok, Máximo Medina aseguró que no hubo conflictos y repasó cómo fue su carrera hasta llegar a las batallas de La Voz Argentina, donde finalmente quedó eliminado junto a su compañero. "Gente, mi familia está contenta porque vine hace un año desde Tucumán a Buenos Aires y cumplí un sueño. Hicimos el casting tres veces, pasamos frío, hambre... ¿saben lo que la luchamos para llegar acá?", resaltó.

Dejando en claro que su familia no haría disturbios bajo ningún punto de vista, Máximo Medina sentenció: "Lo último que haría mi familia es estar triste o hacer quilombo puteando a La Sole". Cabe destacar que, en vivo, no se vio ningún altercado y hay televidentes que creen la versión de los disturbios y aseguran que el programa fue editado.