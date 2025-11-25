EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: qué dijeron los últimos testigos que encendieron las alertas de la causa

En VIVO - Actualizado hace 5 horas

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.

Hasta el momento, hay un total de 7 personas detenidas: Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Walter Maciel. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.

Hace 4 horas

La jueza del caso Loan rompió el silencio: “Seguimos buscándolo"

Cristina Pozzer Penzo ratificó la búsqueda de Loan, el niño de cinco años que desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de julio, en Corrientes. "Necesitamos saber dónde está y qué pasó", aseguró. 

A casi un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de cinco años que fue visto por última vez en la localidad 9 de julio, en Corrientes, la jueza del caso Cristina Pozzer Penzo ratificó su búsqueda. 

Leer la nota completa

Hace 5 horas

Fuerte denuncia en el caso Loan: "Él lo atropelló y lo descartó"

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.

Leer la nota completa

Hace 6 horas

"A Loan se lo llevó el Pomberito": la insólita declaración de uno de los detenidos

Walter Maciel era quien estaba a cargo de los cuestionados operativos de búsqueda para dar con Loan en los primeros días de la investigación por su desaparición. 

A más de un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, Walter Maciel generó conmoción cuando aseguró ante la jueza Cristina Pozzer Penzo que al nene de 5 años "se lo llevó el Pomberito", en referencia a la leyenda guaraní, y sin ninguna referencia verídica al caso, cuyas pruebas apuntan a él como una de las personas que tuvo un rol crucial en el secuestro del niño. El comisario estaba a cargo de los operativos de búsqueda en los primeros días de la investigación. 

Leer la nota completa
Trending
Boca Juniors
Paredes llegó a Boca: dónde jugará el volante en el esquema de Russo Manuel Giles
Las más vistas