La jueza del caso Loan rompió el silencio y afirmó que lo sigue buscando: “Necesitamos más recursos”

A casi un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de cinco años que fue visto por última vez en la localidad 9 de julio, en Corrientes, la jueza del caso Cristina Pozzer Penzo ratificó su búsqueda.

La Fiscalía Federal a cargo de Carlos Schaefer, que investigan la desaparición de Loan Danilo Peña, solicitó a la Cámara de Casación que revierta el plazo de dos meses para finalizar o prorrogar las pesquisas sobre el caso. Mientras tanto, siete detenidos siguen en prisión preventiva desde diciembre de 2024.. A los sospechosos se los acusa del delito de sustracción de un menor de 10 años en calidad de coautores y de partícipe necesario.

Ellos son: Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña, María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi, y Walter Maciel, quien pasó de ser imputado por encubrimiento agravado a partícipe.

La jueza Cristina Pozzer Penzo aseguró que la búsqueda de Loan sigue en pie

Dada la exposición mediática que tuvo el hecho, la Jueza Federal de Goya recibió críticas en cuanto a su proceder respecto a la búsqueda de Loan. Sin embargo, la magistrada insistió en que "a Loan se lo sigue buscando" porque es necesario tanto para su familia como para sociedad "saber qué le pasó y dónde está".

En diálogo con el programa radial Hoja de Ruta, Pozzer Penzo afirmó que hoy no tiene a su disposición "gran cantidad de recursos" y que, de hecho, hace muy poco la remitieron al Consejo de la Magistratura por solicitar nuevas medidas. A pesar de esto, insiste en que tanto ella como su equipo están haciendo lo posible para comprender qué le pasó a Loan.

"Yo pido recursos y me parece que eso no es falta de ética. Me preocupa no tener lo necesario para dar respuesta a las demandas sociales, pero eso no debería considerarse una falta. Tengo una dedicación absoluta y un compromiso que a veces deja de lado mi vida personal. La transparencia tiene un costo y a veces genera incomodidad”, señaló.

En este sentido, la jueza Pozzer Penzo aseguró que la búsqueda de Loan en Corrientes y en todo el país es "permanente y continua" siempre sujeto a la información que aparezca. "Cada paso se analiza y se traza con la mayor reserva posible para evitar generar falsas expectativas", destacó.

Pozzer Penzo dividió a la causa en dos etapas. La primera está cerrada y tiene que ver con la instrucción y el posible delito de sustracción y de encubrimiento. En esta etapa, restaría esperar el juicio en el Tribunal Oral de Corrientes. La segunda está vinculada al dónde está y qué le pasó.

"Esto está pendiente lamentablemente. Pero continuamos la búsqueda, continúan los organismos nacionales, continúa el CU, que es el comando unificado conjunto de Corrientes, que integran todas las fuerzas federales, pero principalmente todas las divisiones de Policía Federal. Además, ahora, se sumó la propuesta del delitos complejos. Es importante que cada paso sea firme", cerró.

Cuándo y dónde desapareció Loan Peña

El 13 de junio de 2024, Loan, de cinco años, acudió con su padre José Peña a la casa de su abuela Catalina a un almuerzo familiar. En esa vivienda, ubicada en el Paraje Algarrobal, se encontraban amigos de la mujer y otros familiares.

Según indicaron los testigos, al terminar de comer, Loan y sus primos se fueron a jugar a un naranjal cercano junto a Mónica Millapi y Laudelina Peña (tía de Loan). Al cabo de unos minutos, se informó que el chico no aparecía por ningún lado y comenzó una intensa búsqueda que continúa hasta el día de hoy.