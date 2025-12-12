Educación 2025: con 87,8%, Formosa se ubica entre los aglomerados con más alumnos en escuelas públicas

Formosa se consolida como una de las provincias con mayor presencia de estudiantes en instituciones públicas con un 87,8%, según los datos desprendidos de la Encuesta Permanente de Hogares provistas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) correspondientes al segundo trimestre del 2025.

Cabe destacar que el porcentaje de alumnos en establecimientos educativos públicos hasta 18 años (incluye nivel inicial, primario, secundario) en el país fue del 68,29%, con Formosa ubicándose casi 20 puntos por encima del promedio nacional.

Por encima de Formosa se encuentran los aglomerados de La Rioja (96,9%), Viedma (96,1%), Resistencia (94,1%) y Río Gallegos (91,9%). En los últimos escalones del gráfico se encuentran CABA (44,1%), Mar del Plata (57,9%) y Posadas (61,5%).

Formosa se destacó en las Pruebas Aprender

El operativo muestral de las Pruebas Aprender, que forma parte del Plan Nacional de Alfabetización lanzado el año pasado, ubicó a la provincia de Formosa en el primer lugar a nivel país en cuanto a los resultados educativos, con el 63,6% de logros esperados, con el 36.6% de los alumnos ubicándose en el nivel más alto (el 5).

En este marco, el ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio Aráoz, dialogó con el portal Agenfor y consideró que estos resultados son “gracias a la continuidad de políticas educativas y a la inversión sostenidas por la gestión del gobernador Gildo Insfrán”, así como también destacó el trabajo de los maestros para mantener este nivel en la provincia.

Ante la preocupación nacional de la falta de comprensión lectora en las nuevas generaciones, el ministro señaló que “los niveles más altos de las pruebas, que son el cinco y seis, tienen a Formosa con una presencia importante de alumnos”, lo que significa que “los estudiantes hacen inferencias acerca de lo que leen, pueden hacer interpretaciones profundas en torno a estos temas y textos complejos”, lo que refleja la efectividad del Modelo Formoseño en el sistema educativo.

Algunas de las obras educativas destacadas del año

Formosa profundizó su política educacional con nuevas construcciones, ampliaciones y refacciones que fortalecen la presencia del Estado en todo el territorio provincial. El 5 de marzo, en el inicio del ciclo lectivo, el gobernador Gildo Insfrán inauguró el complejo que reúne a la EPEP N°247 “José Antonio Álvarez Condarco” y al JIN N°26 en la colonia Los Matacos, en Pirané. En mayo, se dio continuidad al plan con la inauguración de la obra en Herradura, que incluyó la ampliación y refacción integral de la Escuela Primaria N°460 “Misión del Timbó” y del Jardín de Infantes N°41 .

Durante el mes de septiembre se habilitaron siete nuevas obras educativas en distintas localidades del oeste formoseño entre las que se destacan San Martín, Ingeniero Juárez, Pescado Negro, Las Lomitas y El Perdido, todas equipadas con mobiliario y tecnología para garantizar condiciones óptimas de enseñanza y aprendizaje.

Durante la misma gira, se sumó la inauguración de la EPEP N°293 y el JIN N°20. El 23 de ese mes, se habilitó también el edificio del Anexo de la EPEP N°95, alcanzando las 1552 obras educativas inauguradas en la provincia. Finalmente, en octubre se sumaron dos instalaciones más en Clorinda, la EPEP N°8 y el EJI N°10, dentro del Modelo Formoseño.