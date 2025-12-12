Un gigante tecnológico reafirma su compromiso con el servicio postventa en Argentina

La marca apunta a garantizar un servicio más transparente, seguro y de calidad.

Samsung Argentina lanzó tres nuevas campañas de postventa que buscan mejorar la experiencia del usuario y reforzar la importancia de elegir siempre canales oficiales. Con este movimiento, la marca apunta a garantizar un servicio más transparente, seguro y de calidad, manteniendo los estándares globales que la convirtieron en líder del mercado. Las iniciativas también impulsan el uso de repuestos originales, atención digital y kits de autoreparación disponibles en su tienda online.

Según explicó Maximiliano Martello, Director de Customer Satisfaction en Samsung Electronics Argentina, el objetivo es claro: “Asegurar intervenciones con piezas nuevas y originales, técnicos certificados y la experiencia del servicio oficial”. Además, recordó que la marca ofrece canales digitales activos todos los días y opciones de mantenimiento para que cada cliente pueda resolver sus dudas sin complicaciones.

Repará Original: reparaciones con piezas oficiales

La campaña Repará Original apunta a concientizar sobre la importancia de realizar cualquier reparación en la red oficial de Samsung. Los Centros de Servicio trabajan bajo procesos alineados con los de fábrica, lo que garantiza que cada dispositivo vuelva a manos del usuario en óptimas condiciones.

Los servicios incluyen repuestos nuevos y originales, técnicos certificados, controles de calidad al finalizar cada intervención y una garantía oficial de 60 días. Hoy Samsung cuenta con una red de más de 135 centros en todo el país, algo clave para asegurar un soporte rápido y confiable.

Atención Original: soporte digital más ágil

Con Atención Original, Samsung busca impulsar el uso de sus canales digitales de posventa. A través de LiveChat y WhatsApp —disponibles todos los días de 8 a 23 hs— los usuarios pueden:

Consultar el estado de una reparación.

Realizar diagnósticos remotos.

Obtener información sobre garantía.

Hablar con especialistas certificados.

Agendar turnos de servicio técnico.

Acceder a tutoriales y guías oficiales.

Todo sin necesidad de acercarse físicamente a un centro de servicio.

Samsung promueve la venta de kits de autoreparación y repuestos oficiales.

Sé Original: kits de autoreparación

La tercera campaña, Sé Original, promueve la venta de kits de autoreparación y repuestos oficiales a través de Samsung Shop y la app Samsung Shop. Los usuarios pueden comprar piezas originales para reparar sus celulares Galaxy y seguir manuales o videos oficiales que explican cada paso del proceso.

Además, la tienda ofrece repuestos y accesorios originales para electrodomésticos, todos con garantía y compatibilidad asegurada, manteniendo la calidad que caracteriza a Samsung.