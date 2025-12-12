Llega Mateo Bocelli a la Argentina en 2026: precios de entradas y fecha de cuándo toca en el Teatro Coliseo

Matteo Bocelli llega a Argentina.

Matteo Bocelli, una de las voces jóvenes más prometedoras del pop lírico internacional, llegará a Buenos Aires para presentarse en el Teatro Coliseo en un show único que marcará su regreso al país en el marco del lanzamiento de su nuevo álbum Falling in Love. El joven artista es hijo del cantante lírico Andrea Bocelli, quien estuvo hace poco tiempo en la Argentina para dar un par de presentaciones, en las cuales en una de ellas compartió escenario con él la rosarina Nicky Nicole.

Con una combinación de sensibilidad romántica, impecable musicalidad y una presencia escénica magnética, Matteo se ha convertido en un artista capaz de unir la tradición clásica con el sonido pop contemporáneo, consolidándose como “la siguiente generación” de una familia que marcó la historia de la música. Su nuevo trabajo discográfico lo presenta como un intérprete maduro, auténtico y dueño de una identidad propia.

Cuándo toca Matteo Bocelli en Argentina

El cantante italiano se presenta el 1 de marzo de 2026 en el Teatro Coliseo.

Las entradas se pueden adquirir por la página de Ticketek

Precios para ver a Matteo Bocelli en el Teatro Coliseo

Platea fila 1 a 10: $140.000

Platea fila 11 a 20: $130.000

Platea 21 a 25: $90.000

Superpullman central: $110.000

Superpullman: $100.000

1er pullman central: $80.000

2do pullman central: $60.000

1er pullman lateral: $70.000

2do pullman lateral: $50.000

El nuevo álbum de Matteo Bocelli

Falling in Love es un disco cargado de anhelo romántico, vulnerabilidad y baladas cinematográficas. Desde su lanzamiento internacional, el álbum ha capturado la atención por su impronta emocional y por el modo en que Matteo combina sus raíces clásicas con una narrativa moderna. En paralelo, el 13 de febrero verá la luz Enamorarse, la versión en español del álbum, una edición especial creada para su creciente comunidad en Latinoamérica. Allí se incluyen canciones como No Hay Otro Igual, Ingenuo, Si No Estás Aquí, Caruso y la reciente Quando Quando Quando.

Andrea Bocelli y su hijo Matteo.

“El español tiene un romance único; aportó nuevos colores, emociones y vida a estas canciones”, afirma Matteo sobre esta reinterpretación, inspirada directamente en el vínculo que ha construido con el público latino. Las canciones fueron coescritas junto a reconocidos compositores como Amy Wadge (Ed Sheeran), Toby Gad (Beyoncé, John Legend), Martin Terefe (Jason Mraz), Iain Archer (Snow Patrol) y Johan Carlsson (Ariana Grande), y reflejan no solo su voz sino también su sensibilidad como pianista, que hacen de sus shows una experiencia muy buena para los amantes del género.