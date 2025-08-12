Quiénes son los hijos de Andrea Bocelli: a qué se dedican y las fotos.

Andrea Bocelli, uno de los tenores más reconocidos del mundo, no solo ha conquistado escenarios con su voz inconfundible, sino que también ha formado una familia en la que la música ocupa un lugar central. Con una carrera que lo ha llevado a colaborar con artistas internacionales y a emocionar a millones de personas, Bocelli ha transmitido su pasión artística a sus hijos. Por eso, muchos se preguntan quiénes son los hijos de Andrea Bocelli, a qué se dedican y cómo han seguido, en mayor o menor medida, los pasos de su famoso padre.

En el ámbito privado, Bocelli ha descrito la música como un elemento tan presente en su hogar como la comida en la mesa familiar. El piano es protagonista en reuniones cotidianas y, en más de una ocasión, el tenor ha compartido escenario con sus descendientes en proyectos musicales que reflejan no solo talento, sino también un fuerte lazo afectivo. Entre giras internacionales y álbumes en conjunto, la familia Bocelli ha demostrado que la pasión artística se hereda y se cultiva con el tiempo.

Quiénes son los hijos de Andrea Bocelli

Andrea Bocelli tiene tres hijos:

Amos Bocelli, nacido el 22 de febrero de 1995, es el primogénito.

Amos Bocelli es el pianista de la familia Bocelli.

Matteo Bocelli, nacido el 8 de octubre de 1997, es el segundo hijo.

Matteo Bocelli lanzó su primer disco solista en 2023.

Virginia Bocelli, nacida el 21 de marzo de 2012, es la menor y la única hija mujer del tenor.

Virginia Bocelli es la más pequeña de la familia de músicos.

A qué se dedican los hijos de Andrea Bocelli

Amos Bocelli : Pianista y licenciado en ingeniería aeroespacial, combina su formación musical con su trabajo en el ámbito científico. Ha colaborado en el piano junto a su padre en escenarios como el Festival de Sanremo y forma parte del directorio de la Andrea Bocelli Foundation.

: Pianista y licenciado en ingeniería aeroespacial, combina su formación musical con su trabajo en el ámbito científico. Ha colaborado en el piano junto a su padre en escenarios como el Festival de Sanremo y forma parte del directorio de la Andrea Bocelli Foundation. Matteo Bocelli : Cantante y compositor, ha trabajado junto a su padre en temas como Fall on Me y en el álbum A Family Christmas. En 2023 lanzó su primer disco solista e incluso ha incursionado en la actuación y la composición para cine, colaborando con figuras como Ed Sheeran.

: Cantante y compositor, ha trabajado junto a su padre en temas como Fall on Me y en el álbum A Family Christmas. En 2023 lanzó su primer disco solista e incluso ha incursionado en la actuación y la composición para cine, colaborando con figuras como Ed Sheeran. Virginia Bocelli: Cantante en formación y aficionada a la gimnasia y el modelaje. Debutó públicamente a los 8 años interpretando “Hallelujah” junto a su padre. Ha participado en especiales navideños y desfiles de moda, y ha logrado reconocimientos en competencias gimnásticas regionales en Italia.

La historia de la familia Bocelli demuestra que, aunque cada uno sigue su propio camino, la música sigue siendo el hilo conductor que los une. Desde escenarios internacionales hasta momentos íntimos en casa, Andrea y sus hijos han sabido combinar talento, valores familiares y pasión por el arte, consolidando un legado que va mucho más allá de las notas musicales.