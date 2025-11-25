Jorge Rial habló de la causa Andis y lanzó una advertencia: "Es mínimo".

La causa ANDIS está pisandole los talones cada vez más al gobierno de Javier Milei. La aparición de los cuadernos de Miguel Ángel Calvete, involucrado en el presunto caso de corrupción, fue lo que le otorgó aún más notoriedad: allí aparecen 68 nombres de funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación; de la ANDIS y la Oficina Anticorrupción (OA), así como también periodistas y la propia Karina Milei, todos aparentemente vinculados a las coimas. El listado fue objeto de análisis no solo de la Justicia, sino también de diferentes medios.

Jorge Rial fue uno de los que habló del tema, dando su parecer respecto a todo este cuadro que desde el oficialismo insisten en desmentir y tildar de "operación". "Lo intentaron minimizar de la peor manera, desde el gobierno y desde muchos medios de comunicación. Me acuerdo que algún periodista boludo, muy boludo, decía que se levantó el secreto de sumario y que no había nada. O cuando el presidente que tenemos decía que era un 'chisme de peluquería'. Señores, ese chisme de peluquería se llevó puesto ya a once funcionarios. Once funcionarios corruptos de este Gobierno ya están afuera. Y esto recién empezó", manifestó primeramente el reconocido conductor en Radio 10.

Miguel Ángel Calvete, apuntado por la causa ANDIS.

¿Qué dijo Jorge Rial sobre la causa ANDIS?

Luego de eso, mencionó que "en la causa ANDIS hay pruebas más contundentes que en la causa cuadernos"."En ANDIS hay más pruebas y si está nombrada varias veces Karina Milei. En la otra, increíblemente, la que está hasta las bolas es Cristina, que no figura en los cuadernos. Pero acá sí aparece Karina Milei", reiteró Jorge Rial.

Tras ello, advirtió: "Lo que avanzó hasta ahora la causa es mínimo. Y va a tomar velocidad. Y ojo con los nombres que aparecen. Van a la cabeza, porque ellos robaban para la corona. Spagnuolo no robaba para él, está claro. Calvete, tampoco. Obviamente se quedaron con la suya". "A mí lo que me llama la atención es que Calvete y su hija, cuando salieron los audios, ya sabían que estaban involucrados en la causa. Si yo estoy metido en un quilombo y veo que roza algo que está metido en mi quilombo, yo empiezo a ver cómo me abro de eso", concluyó.