Entradas Andrea Bocelli en el Teatro Colón 2025: precios y fecha de cuándo toca

Andrea Bocelli se presenta en el Teatro Colón.

Andrea Bocelli llega a Argentina para brindar un recital único en el Teatro Colón. Con más de 30 años de trayectoria, el aclamado tenor italiano brindará una velada íntima dedicada a la música clásica, acompañado por una orquesta en vivo, en un entorno sin igual. Será la primera vez que Bocelli se presente en uno de los templos más míticos de la lírica internacional, en una noche que promete quedar grabada en la historia.

El artista vendió más de 90 millones de discos, generado más de 16 mil millones de reproducciones y recibido múltiples reconocimientos internacionales, entre ellos 6 nominaciones a los premios Grammy, 6 Latin Grammy, un Globo de Oro, siete Classical BRITs, 7 World Music Awards y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ha cantado para presidentes, papas, casas reales y en los eventos más relevantes del planeta, desde los Juegos Olímpicos hasta los premios Oscar.

Cuándo toca Andrea Bocelli en el Teatro Colón y cómo sacar entradas

El cantante se presenta en el Teatro Colón el próximo 17 de noviembre. Las entradas se podrán sacar a través allaccess.com.ar a partir de este martes 12 de agosto a las 10 de la mañana. Los precios de las entradas todavía no fueron publicados. Este concierto será mucho más que un show, será una experiencia irrepetible donde la historia, la música y la emoción se fusionarán en un marco inigualable. Una noche para dejarse conmover por la voz de un artista eterno.

A lo largo de su carrera, ha compartido escenario con artistas de la talla de Luciano Pavarotti, Celine Dion, Sarah Brightman, Ed Sheeran, Karol G, Ariana Grande, Stevie Wonder, Dua Lipa, Tony Bennett y muchos más, cruzando fronteras entre géneros con una elegancia que lo convierte en una figura sin comparación. Un artista sin igual, dueño de una de las voces más increíbles del planeta.

Con 66 años, el tenor italiano reconocido internacionalmente por su versatilidad en la música clásica y popular. Ha grabado álbumes en colaboración con artistas como Céline Dion, Sarah Brightman y Ariana Grande. Su interpretación de “Con te partirò” y otros éxitos lo consolidó en el panorama musical global. Desde 1994, Bocelli ha grabado 15 álbumes de estudio en solitario de música tanto pop como clásica, tres álbumes de grandes éxitos y nueve óperas completas, vendiendo más de 75 millones de discos en todo el mundo. Un artista sin igual.