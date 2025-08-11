Entradas María Becerra para River 2025: precios, dónde comprar y fecha de cuándo toca.

María Becerra, una de las artistas más escuchadas del país y referente indiscutida de la música urbana, anunció su esperado regreso al Estadio Monumental de River Plate en 2025. El show, que será su tercer concierto en este icónico escenario, promete convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del año. Con su estilo inconfundible y un despliegue escénico de primer nivel, “La Nena de Argentina” volverá a convocar a miles de fanáticos para vivir una noche única.

La cantante confirmó que se presentará a fin de año y sus entradas ya tienen fecha de preventa y venta general. Los tickets podrán adquirirse exclusivamente a través de AllAccess, con beneficios especiales para clientes BBVA. A continuación, todos los detalles sobre cuándo toca, cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas para no quedarse afuera.

¿Cuándo toca María Becerra en River 2025?

El nuevo show de María Becerra en el estadio Monumental de River Plate será el viernes 12 de diciembre de 2025, en formato 360°, lo que permitirá que el público viva el concierto desde cualquier sector del estadio. La artista adelantó que será el espectáculo más grande de su carrera, con una capacidad máxima de 85 mil personas y una puesta en escena totalmente inmersiva.

María Becerra cerrará el año con un show 360° en River.

La preventa exclusiva para clientes del banco BBVA comenzará el lunes 11 de agosto a las 13 horas, con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés. La venta general se habilitará al día siguiente, martes 12 de agosto a las 13 horas, aceptando tarjetas de crédito y débito VISA, American Express, Mastercard y Cabal, tanto nacionales como internacionales.

Entradas, precios y dónde comprarlas para el show de María Becerra

Tanto la preventa como la venta general se realizarán únicamente a través de la plataforma AllAccess. Para agilizar la compra, se recomienda ingresar previamente con usuario y contraseña, buscar el evento “María Becerra River 360”, seleccionar el tipo y cantidad de entradas, elegir el método de pago correspondiente y completar el proceso.

Es importante saber que quienes compren tickets deberán validar la operación ingresando un código de seis dígitos que aparece en el consumo de la tarjeta utilizada. El plazo para completar esta validación es de 10 días desde la compra y será obligatorio para confirmar los tickets.

Precios oficiales de las entradas para María Becerra en River 2025:

Platea Sívori / Centenario Alta: $55.000

Platea San Martín / Belgrano Alta Lateral: $60.000

Campo General: $65.000

Platea San Martín / Belgrano Alta Central: $75.000

Platea San Martín / Belgrano Media Lateral: $80.000

Platea San Martín / Belgrano Baja Lateral: $90.000

Platea Sívori / Centenario Media (Numerada): $90.000

Platea San Martín / Belgrano Media Central: $95.000

Platea San Martín / Belgrano Inferior Lateral: $105.000

Platea San Martín / Belgrano Baja Central: $115.000

Platea San Martín / Belgrano Inferior Central: $125.000

Pits: $300.000

Con esta propuesta 360° y una producción a gran escala, María Becerra promete cerrar el año con el show más esperado de la música argentina en 2025.